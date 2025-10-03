F-Securen tuoreen Scam Intelligence & Impacts Report 2025 -selvityksen mukaan verkkohuijausten määrä kasvaa nopeasti, mutta vain pieni osa tapauksista päätyy viranomaisten tietoon. Syynä on usein uhrien kokema häpeä ja pelko syyllistämisestä.

TDK ja Hokkaidon yliopisto ovat kehittäneet uudenlaisen tekoälypiirin, joka pystyy oppimaan ja päättelemään reaaliajassa suoraan laitteessa – ilman raskasta pilvilaskentaa ja valtavaa energiankulutusta.

Teleoperaattorit ympäri maailman ovat siirtymässä uuteen aikakauteen tietoturvassa: ne hyödyntävät generatiivista tekoälyä (GenAI) skannatakseen ja analysoidakseen valtavia määriä verkkojensa lokidataa. Tavoitteena on havaita käyttäytymisessä poikkeamia, jotka voivat viitata kyberhyökkäyksiin.

Ruotsalainen Tobii ja STMicroelectronics ovat aloittaneet sarjatuotannon uudella sisätilojen valvontajärjestelmällä, joka tulee ensimmäisenä käyttöön premium-luokan eurooppalaisella autonvalmistajalla.

OnePlussan emoyhtiö OPPO laajentaa vihdoin virallisesti Pohjoismaihin. Yhtiön tuotteet tulevat nyt saataville Suomessa, Ruotsissa, Norjassa ja Tanskassa, ja lanseerauksen kärkenä toimii uusi Reno14-sarja.

Kvanttitietokoneiden kehitys otti ison harppauksen eteenpäin, kun Caltechin tutkijat ilmoittivat rakentaneensa ennätyksellisen suuren kvanttikoneen. Uuteen laitteeseen mahtuu peräti 6 100 neutraaliatomiin perustuvaa kubittia, mikä tekee siitä suurimman koskaan toteutetun kubittijärjestelmän. Aiemmin vastaavat koneet ylsivät vain satoihin kubitteihin.

Teknologiasektorin työvoimakriisi syvenee. Vuoden 2025 aikana alan yritykset ovat Newsworthydatan koostamien tietojen mukaan jo vähentäneet yli 180 000 työpaikkaa maailmanlaajuisesti, ja irtisanottujen määrä uhkaa nousta yli 235 000:een vuoden loppuun mennessä. Tekoäly ja automaatio ovat olleet suoraan syynä 50 000 työpaikan menetykseen.

AMD on julkaissut uuden ratkaisun, joka tuo tekoälyavusteisen ohjelmoinnin eli niin sanotun vibekoodauksen suoraan käyttäjän tietokoneelle ilman pilvipalveluita. Yhtiön uusimmat Ryzen AI -prosessorit ja Radeon-näytönohjaimet on suunniteltu pyörittämään suuria kielimalleja paikallisesti, mikä avaa kehittäjille mahdollisuuden hyödyntää tekoälyä ohjelmointiparina ilman internet-yhteyden pakkoa.

ABB on julkaissut uuden tekoälyavustajan osaksi RobotStudio-ohjelmistoaan, jota pidetään maailman käytetyimpänä robottien ohjelmointi- ja simulointityökaluna. Uudistus tuo generatiivisen tekoälyn suoraan käyttäjien tueksi ja tekee robottien ohjelmoinnista aiempaa nopeampaa, helpompaa ja saavutettavampaa.

Eurooppalainen RISC-V-prosessoreihin erikoistunut Codasip on saanut merkittävän tunnustuksen: sen L739-prosessori on TÜV SÜD:n sertifioima ASIL-D-turvallisuustasolle. Tämä tarkoittaa, että avoimeen RISC-V-arkkitehtuuriin perustuva suoritin voidaan nyt asentaa autoihin kaikkein kriittisimpiin toimintoihin – esimerkiksi jarrujen, ohjauksen tai törmäykseneston hallintaan.

Kiinalaiset tutkijat ovat onnistuneet kehittämään maailman ensimmäisen huoneenlämpötilassa toimivan ladattavan hydridi-ionipariston. Tutkimus julkaistiin Nature-lehdessä, ja sen toteutti professori Ping Chenin johtama ryhmä Dalianin kemiallisen fysiikan instituutissa, joka kuuluu Kiinan tiedeakatemiaan.

Yhdysvaltain Delawaren piirituomioistuin on antanut lopullisen päätöksen Arm Ltd:n ja Qualcommin välisessä lisenssikiistassa. Tuomioistuin vahvisti joulukuussa 2024 annetun valamiehistön ratkaisun ja hylkäsi Armin viimeisenkin väitteen, jonka mukaan Qualcommin tytäryhtiö Nuvia olisi rikkonut arkkitehtuurilisenssisopimusta (ALA).

Varkauden insinööriopiskelijoita on vuosikymmeniä kutsuttu watolööreiksi. Nimitys kantaa yhä ylpeänä Walter Ahlströmin teknillisen koulun perintöä. Varkaudessa juhlistetaan tekniikan koulutuksen 90-vuotista taivalta perjantaina 3.10.2025.

Helvar on ostanut pitkäaikaisen kumppaninsa, HC Centerin, valaistuksenohjausliiketoiminnan Puolassa. Kaupan myötä perustettiin uusi yhtiö, Helvar Poland, joka vastaa jatkossa Helvarin koko älykkäiden valaistusratkaisujen valikoimasta Puolan markkinoilla.

Nokia on ilmoittanut suorittaneensa onnistuneen päästä päähän -testin Ultra Ethernet Transport -tekniikalla datakeskuskytkinperheensä yli. Yhteistyössä Keysight Technologiesin kanssa toteutettu koe vahvistaa, että Nokian 7220 IXR- ja 7250 IXR -kytkimet pystyvät vastaamaan tekoälyn ja suurteholaskennan (HPC) kasvaviin vaatimuksiin.

Google on esitellyt uuden tekoälypohjaisen suojauksen Google Driveen, jonka tavoitteena on pysäyttää kiristyshaittaohjelmat ennen kuin ne ehtivät vahingoittaa käyttäjän tai organisaation dataa. Kyseessä ei ole perinteinen virustorjuntaratkaisu, vaan täysin uudenlainen suojauskerros, joka katsoo ongelmaa eri näkökulmasta.

Piilaaksolainen Empower Semiconductor on julkistanut uuden Crescendo-piirinsä, joka tuo merkittävän läpimurron tekoäly- ja suurteholaskentaprosessorien tehonsyöttöön. Yhtiön mukaan kyseessä on alan nopein ja tarkin virtatoimitusratkaisu, joka reagoi 20 kertaa nopeammin kuin perinteiset ratkaisut.

Anritsu ja KDDI Research ovat onnistuneet ensimmäisinä maailmassa todentamaan, että moniytimisen optisen kuidun kuntoa voidaan valvoa päätepisteestä käsin.

Elektroniikkateollisuus on vuosikausia kehittänyt laitteita yhä energiatehokkaammiksi. Osin tämä on perustunut tiukempaan sääntelyyn, mutta myös kuluttajilta on tullut painetta. Parempi hyötysuhde merkitsee pienempiä sähkölaskuja ja vähemmän hukkaenergiaa. Nyt tämä kehitys on vähintään hidastumassa Valkoisen talon toimien takia.

Advanced Energy on julkaissut uuden SLE33SPD-sarjan USB-C-seinälaturit, jotka on suunniteltu erityisesti lääketieteellisiin ja teollisiin sovelluksiin. Uutuusmallit tarjoavat 33 watin tehotason ja erittäin matalan ≤0,075 W valmiustehon.