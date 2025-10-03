Eurooppalainen SiPearl on esitellyt uuden Athena1-prosessorin, joka on suunniteltu erityisesti puolustuksen, avaruuden ja valtionhallinnon tarpeisiin. Kyse ei ole vain tekniikasta, vaan geopoliittisesta linjanvedosta: Eurooppa haluaa vähentää riippuvuuttaan ulkopuolisista toimijoista ja rakentaa omaa teknologista suvereniteettiaan.
Athena1 perustuu brittiläiseen Arm Neoverse V1 -arkkitehtuuriin ja sitä valmistaa TSMC Taiwanissa, mutta suunnittelu tehdään Euroopassa. SiPearl kertoo tavoitteekseen siirtää vähintään paketoinnin ja jatkossa myös valmistuksen Eurooppaan heti, kun sopiva tuotantokapasiteetti löytyy.
Prosessorista tulee saataville malleja, joissa on 16–80 ydintä, ja sitä on tarkoitus käyttää esimerkiksi salaus- ja viestintäjärjestelmissä, signaalitiedustelussa, taktisten verkkojen hallinnassa ja ajoneuvojen tietojenkäsittelyssä. Toisin kuin superkoneisiin suunniteltu Rhea1, Athena1 on optimoitu kenttäolosuhteisiin.
SiPearl painottaa, että turvallisuus, eheys ja vähäisempi hiilijalanjälki ovat keskeisiä suunnittelukriteereitä. Ensimmäiset kaupalliset toimitukset on luvattu vuodelle 2027.
Vaikka Athena1 ei ole vielä täysin ”suvereeni” – koska se tukeutuu Arm-ytimiin ja Aasian valmistukseen – se nähdään tärkeänä symbolina ja askeleena kohti eurooppalaista riippumattomuutta. ”Euroopan teknologinen suvereniteetti on yhä tiukemmin sidoksissa omaan laitteistoon”, SiPearl totesi julkistuksen yhteydessä.