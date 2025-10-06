Prosessoreista kasvaa yli 500 miljardin dollarin jättibisnes

Maailman prosessorimarkkina on siirtymässä tekoälyn aikakauteen. Yole Groupin tuoreen raportin mukaan alan arvo nousee vuoteen 2030 mennessä 554 miljardiin dollariin eli yli 500 miljardiin euroon, 12 prosentin vuotuisella kasvuvauhdilla. Kasvun moottorina toimii ennen kaikkea generatiivinen tekoäly ja sen vaatima laskentakapasiteetti pilvipalveluissa ja datakeskuksissa.

Grafiikkaprosessorit (GPU:t) ovat nousseet markkinoiden hallitsevaksi segmentiksi, ohittaen perinteiset CPU:t ja APU:t. Vuonna 2024 GPU-markkinan arvo oli 113 miljardia dollaria – 126 prosentin vuosikasvu. Tekoälymallien kouluttaminen ja käyttö vaativat valtavasti rinnakkaislaskentaa, jossa GPU:t ovat ylivoimaisia. Markkinan arvioidaan yli kaksinkertaistuvan 239 miljardiin dollariin vuoteen 2030 mennessä.

Samaan aikaan tekoälylle räätälöidyt piiriratkaisut (AI-ASICit) kasvavat nopeimmin. Datakeskusjätit kuten Google, Amazon ja Huawei kehittävät omia sirujaan, ja tämän segmentin arvioidaan nousevan 9 miljardista 85 miljardiin dollariin vuoteen 2030 mennessä – 45 prosentin vuosivauhdilla. ASICit vähentävät riippuvuutta Nvidian GPU-siruista ja optimoivat suorituskykyä tekoälylaskentaan.

Perinteinen CPU on jäämässä markkinan reunalle. Vaikka Intel ja AMD säilyttävät edelleen suuren osan prosessorituloista, laskenta siirtyy yhä enemmän rinnakkaisiin ja tekoälyoptimoituihin arkkitehtuureihin. Samalla Arm-pohjaiset ratkaisut ja datakeskusyritysten omat prosessorisuunnitelmat, kuten Googlen TPU ja Amazonin Graviton, vahvistuvat nopeasti.

Vuonna 2024 tietoliikenneverkkojen markkinat ohittivat kuluttajasegmentin, ja niiden osuus prosessorituloista nousi 53 prosenttiin. Pilvipalveluiden, datakeskusten ja tekoälysovellusten kasvun myötä osuuden odotetaan nousevan 66 prosenttiin vuoteen 2030 mennessä.

Prosessoriteollisuus elää suurinta murrostaan sitten mikropiirin keksimisen. Tekoäly ei ainoastaan kasvata laskentatarvetta, vaan muuttaa koko alan rakenteen. GPU:t ja tekoäly-ASICit ovat nyt prosessorimarkkinoiden ydin, ja niiden varaan rakentuu yli puolen biljoonan dollarin globaali teollisuus.