Ranskalainen avaruusyhtiö Unseenlabs on onnistunut havaitsemaan ja seuraamaan Kiinan rannikkovartioston alusta, vaikka se oli sammuttanut tunnistuslaitteensa Länsi-Filippiinien merellä. Tapaus osoittaa, miten avaruudesta tehtävä radioaaltojen havainnointi voi paljastaa myös niin sanotut “pimeät” sota- ja valvonta-alukset.
Unseenlabsin raportin mukaan yhtiö toteutti kaksi havaintokampanjaa kiistanalaisella Etelä-Kiinan merellä, Filippiinien talousvyöhykkeellä. Yhteensä yli 25 000 radiohavaintoa tehtiin alueella, jossa perinteinen alusliikenteen seurantajärjestelmä (AIS) on usein epäluotettava tai tahallisesti pois päältä.
Raportin mukaan avaruudesta tehty RF-havainnointi antaa näkyvyyden silloinkin, kun alukset yrittävät pysyä piilossa. Ensimmäisessä 31 päivän kampanjassa 7 % havaituista lähettimistä ei vastannut mihinkään AIS-signaaliin. Toisessa, 15 päivän kampanjassa vastaava osuus oli 6 %. Tämä kertoo, että alueella liikkuu säännöllisesti aluksia ilman tunnistusta. Usein nämä toimivat sotilas- tai lainvalvontatehtävissä.
Erityisen kiinnostava tapaus oli Kiinan rannikkovartioston alus, joka katkaisi lähetyksensä 45 minuutiksi Spratlyn saariston lähellä. Unseenlabsin satelliitti pystyi kuitenkin jatkamaan seurantaa aluksen yksilöllisen radioprofiilin avulla.
Useimmat avaruuspohjaiset järjestelmät vaativat usean satelliitin yhteishavaintoja sijainnin määrittämiseen. Unseenlabsin kehittämä monosatelliittiteknologia pystyy paikantamaan aluksen jo yhden satelliittipassin perusteella. Tämä tekee havainnoista nopeampia ja luotettavampia — ja mahdollistaa useat uudelleenkäynnit saman alueen yli vuorokaudessa.
Länsi-Filippiinien meri on osa Etelä-Kiinan merta, jossa Kiinan, Filippiinien ja muiden alueellisten toimijoiden kiistat ovat kiristyneet. Kiina on rakentanut keinotekoisia saaria ja sotilaallista infrastruktuuria alueelle, jota se vaatii “yhdeksän viivan linjallaan” omakseen, vastoin kansainvälistä oikeutta.
Analyytikot varoittavat, että Filippiineistä on tullut eräänlainen “Aasian Ukraina” eli pienen valtion ja suurvallan välisen valtakamppailun näyttämö, jossa virhe voi johtaa laajempaan konfliktiin.
Vuonna 2026 Unseenlabs aikoo laajentaa satelliittiverkostoaan kattamaan myös maa- ja avaruustoimintojen valvontaa. Yhtiön tavoitteena on “tehdä näkymättömästä näkyvää” – tarjota riippumatonta tietoa niin valtioille kuin kaupallisille toimijoille, jotka tarvitsevat tarkkaa tietoa maailman meriliikenteestä.