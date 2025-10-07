- Visiomme on tuoda valokuidun ylivoimaiset ominaisuudet mahdollisimman lähelle käyttäjää. Tässä hankkeessa otimme konkreettisen loikan eteenpäin ja toteutimme käsityksemme mukaan Suomen ensimmäisen Fiber to the Office -toimiston, kertoo Lounean teknologiajohtaja Riku Päärni.
Lounea on toteuttanut Salossa sijaitsevaan pääkonttoriinsa uuden sukupolven langattoman sisäverkon, joka perustuu optiseen hybridikaapelointiin. Ratkaisu vie valokuidun suoraan Wi-Fi-tukiasemiin ja tuo samalla virransyötön samassa kaapelissa, mikä tekee verkosta entistä nopeamman, toimintavarmemman ja energiatehokkaamman.
Perinteisen kuparipohjaisen CAT-kaapeloinnin sijaan käytetty hybriditekniikka mahdollistaa pidemmät kaapelivedot, vähentää laitetilojen tarvetta ja yksinkertaistaa verkon arkkitehtuuria. Käyttäjille tämä näkyy tasaisempana kuuluvuutena, vähempinä häiriöinä ja pienempänä ylläpitotarpeena.
Lounean uusi ratkaisu on suunniteltu Wi-Fi 7 -sukupolvelle ja tulevaisuuden langattomille teknologioille. Optinen sisäverkko mahdollistaa jopa 10 Gbit/s -nopeudet ja luo perustan monikymmengigaisille yhteyksille sitä mukaa, kun päätelaitteet ja palvelut kehittyvät.
”Optinen hybridisisäverkko on arkkitehtuuriltaan yksinkertaisempi ja skaalautuu varmasti tulevaisuuden tarpeisiin – sekä nyt käyttöön otetulle Wi-Fi 7 -sukupolvelle että seuraaville”, kertoo Lounean yritysverkkopalvelujen päällikkö Erik Saloheimo.
Lounea hyödyntää omaa pääkonttoriaan teknologian kehitysalustana, ja pilotin tulokset ovat olleet rohkaisevia. Yhtiön tavoitteena on paketoida ratkaisu osaksi yritysverkkopalvelujaan ja tarjota suomalaisille yrityksille entistä varmempi ja energiatehokkaampi verkkoratkaisu. Kansainvälistä tunnustusta innovatiivisuudesta saatiin jo syyskuussa, kun Lounea palkittiin Münchenissä Network Innovation Award – Innovation Pioneer -tunnustuksella pitkäjänteisestä valokuituinfran kehitystyöstään.