Nokia on julkaissut uuden ohjelmistotyökalun, joka tuo operaattoreille digitaalisen kaksosen koko kuituverkosta. Ratkaisun avulla voidaan yhdistää verkon aktiiviset ja passiiviset osat yhdeksi reaaliaikaiseksi näkymäksi, mikä parantaa näkyvyyttä verkon tilaan ja luotettavuutta.
Uusi ominaisuus on osa Nokian Altiplano-alustaa, joka hyödyntää tekoälyä ja automaatiota verkkojen hallinnassa. Digitaalinen kaksonen mahdollistaa häiriöiden havaitsemisen ja ennustamisen aiempaa nopeammin sekä auttaa ratkaisemaan ongelmat ensimmäisellä korjauskerralla.
Perinteisesti operaattoreilla on ollut rajallinen näkyvyys kuituverkkojen passiivisiin osiin, mikä on johtanut inventointivirheisiin ja ylimääräisiin huoltokäynteihin. Nokian ratkaisu tarjoaa yhtenäisen, reaaliaikaisen kuvan verkosta ja auttaa pitämään tiedot ajantasaisina.
Altiplano-alustaan lisätyt uudet sovellukset, kuten Fiber Health Analyzer ja Subscriber Line Identifier, mahdollistavat verkon kunnon seurannan, vikojen paikantamisen ja yhteyksien todentamisen ilman palvelukatkoja.
Nokian laajennettu automaatio ja tekoälypohjaiset työkalut on suunniteltu vähentämään verkon käyttökatkoja, tehostamaan toimintaa ja parantamaan asiakaskokemusta.
- Voimme auttaa operaattoreita poistamaan kuituverkkojen sokeat pisteet ja yhdistämään verkon kaikki osat yhteen näkymään. Näin ongelmat havaitaan ja ratkaistaan ennen kuin ne ehtivät vaikuttaa asiakkaisiin, sanoo Nokian laajakaistaverkoista vastaava johtaja Geert Heyninck.