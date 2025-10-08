Euroopan johtaviin supertietokoneisiin kuuluva LUMI on avannut ovensa tekoälykehittäjille. Uusi LUMI-tekoälytehdas (LUMI AI Factory) tarjoaa nyt maksuttomia palveluja startupeille, pk-yrityksille ja tutkijoille – tarkoituksena vauhdittaa eurooppalaista tekoälykehitystä ja tuoda huipputason laskenta kaikkien ulottuville.
LUMI-tekoälytehdas kokoaa yhteen kolme keskeistä elementtiä: maailmanluokan laskentatehon, laadukkaan datan ja huippuosaamisen. Nyt lanseeratut kolmetoista ensimmäistä palvelua sisältävät muun muassa suurteholaskennan resurssipaketteja, datasetit palveluna -tarjontaa, koulutuksia, teknistä tukea ja tekoälykonsultointia.
- Palveluvalikoimamme pureutuu tekoälykehityksen perusasioihin: dataan, laskentaan ja osaamiseen. Kehitämme niitä yhdessä käyttäjien kanssa todellisia tarpeita vastaaviksi, kertoo LUMI AI Factoryn palveluista vastaava johtaja Aleksi Kallio CSC:ltä.
LUMI-tekoälytehtaan keskiössä on datan saatavuuden ja käytettävyyden parantaminen. Datasetit palveluna (Datasets-as-a-Service) -malli mahdollistaa laadukkaiden tietoaineistojen hyödyntämisen tekoälyn ja suurteholaskennan tarpeisiin. Saatavilla on jo muun muassa puhekielistä suomea ja suomenruotsia sisältävä lahjoitettu puhedata, Paituli-paikkatietoaineistoja sekä OpenWebSearch.eu-projektin tuottamaa avointa eurooppalaista verkkoindeksidataa.
LUMI-tekoälytehdas toimii EuroHPC-yhteisyrityksen omistaman LUMI-supertietokoneen varassa, joka sijaitsee CSC:n datakeskuksessa Kajaanissa. Nykyinen LUMI korvataan vaiheittain uuden sukupolven LUMI-AI-superkoneella, joka tulee olemaan yksi maailman suurimmista julkisista tekoälylaskennan järjestelmistä. Tulevaisuudessa kokonaisuutta täydentää myös LUMI-IQ-kvanttitietokone, joka yhdistää kvanttilaskennan ja tekoälyn.
Yli 70 suomalaista yritystä on jo käyttänyt LUMIn laskentatehoa tekoälykehitykseen. Yksi niistä on Gosta Labs, joka rakentaa koneoppimismalleja terveydenhuollon tueksi. Yrityksen kehittämä Gosta Aide-tekoälyavustaja automatisoi asiakas- ja potilaskertomusten kirjaamista.
LUMI-tekoälytehdas toimii tutkimuksen, yritysten ja julkisten toimijoiden yhteisenä TKI-alustana, joka tukee eurooppalaisten tekoälymallien ja -sovellusten kehittämistä. Hanketta isännöi kansainvälinen konsortio, johon kuuluvat Suomi, Norja, Puola, Tanska, Tšekki ja Viro. Suomesta mukana ovat CSC – Tieteen tietotekniikan keskus, Aalto-yliopisto, AI Finland ja Helsingin yliopisto.