Nokia on esitellyt maailman ensimmäisen passiivisen 50G PON -kuituverkkoratkaisun, joka tuo yrityksille kvanttiturvallisen, erittäin nopean ja luotettavan kuituyhteyden. Uusi ratkaisu tarjoaa operaattoreille mahdollisuuden päivittää nykyiset 10G tai 25G PON -verkot 50G-tasolle ilman suuria muutoksia infrastruktuuriin.
Nokian Lightspan MF -alustaan ja Quillion-siruun perustuva ratkaisu tukee useita PON-tekniikoita (10G, 25G, 50G), mikä mahdollistaa samasta verkosta palvelemisen sekä kotitalous- että yritysasiakkaille. Yrityksille se tarkoittaa entistä suurempaa kapasiteettia, luotettavuutta ja tietoturvaa – myös tulevaisuuden kvanttitietokoneiden aikakaudella.
Ratkaisu hyödyntää kvanttiturvallista salausta ja suojattua avaintenvaihtoa, jotka estävät tiedon murtautumisen myös silloin, kun kvanttilaskenta yleistyy. Lisäksi järjestelmä tarjoaa AI-pohjaisen verkon optimoinnin ja jopa ns. kuuden ysin (99,9999 %) saatavuuden, mikä takaa keskeytyksettömän yhteyden kriittisiin yrityssovelluksiin.
Nokia on jo testannut ratkaisua yhteistyössä Colt Technology Servicesin kanssa, joka osoitti, että 25G ja tuleva 50G PON mahdollistavat yrityksille saumattoman, erittäin nopean yhteyden olemassa olevan kuituverkon kautta.
- Yritykset tarvitsevat korkeampaa kapasiteettia, turvallisuutta ja luotettavuutta. Nokian 25G/50G PON vastaa näihin tarpeisiin jo tänään ja myös kvanttitietokoneiden aikakaudella, sanoi Nokian Broadband Networks -yksikön johtaja Geert Heyninck.