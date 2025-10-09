Valmistava teollisuus on noussut yhdeksi kyberrikollisuuden pääkohteista, osoittaa Check Point Softwaren tuore 2025 CPR Manufacturing Report. Raportin mukaan teollisuusyrityksiin kohdistuu keskimäärin 1 585 kyberhyökkäystä viikossa. Vuoden aikana hyökkästen määrä on kasvanut 30 prosenttia.
Ransomware on yhä yleisin uhka, ja sen seuraukset ovat usein mittavia. Hyökkäykset pysäyttävät tuotannon, aiheuttavat satojen miljoonien eurojen tappioita ja voivat pahimmillaan johtaa yritysten kaatumiseen. Viime vuosina hyökkäysten kohteiksi ovat joutuneet muun muassa Clorox, Nucor ja Sensata Technologies.
Raportti nostaa esiin myös toimitusketjujen haavoittuvuuden. Yksi heikko lenkki tai suojaamaton laite voi avata hyökkääjille pääsyn koko verkkoon ja aiheuttaa ketjureaktion, joka lamauttaa useita yrityksiä ja toimialoja.
Lisäksi valtiolliset ja poliittisesti motivoituneet hyökkääjät ovat lisänneet toimintaansa. Niiden tavoitteena on paitsi sabotaasi myös teollisen omaisuuden ja teknologian varastaminen – erityisesti puolustus-, energia- ja ajoneuvoteollisuudessa.
Asiantuntijoiden mukaan teollisuusyritysten on nyt nostettava kyberturvallisuus ylimmän johdon agendalle. Raportti kehottaa yrityksiä rakentamaan resilienssiä, turvaamaan toimitusketjut, suojelemaan immateriaalioikeuksia ja panostamaan ennakoivaan puolustukseen.
Raporttiin voi tutustua täällä.