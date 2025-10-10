IoT kurkottaa paikkoihin, joissa ei ole verkkoja

IoT-laitteet ovat askeleen lähempänä toimivansa kaikkialla maailmassa – myös siellä, missä matkapuhelinverkko ei ulotu. Nordic Semiconductor on yhdessä espanjalaisen Sateliotin ja Gatehouse Satcomin kanssa onnistunut ensimmäisessä suorassa IoT-yhteydessä LEO-satelliitin kautta käyttäen Nordic nRF9151 -moduulia ja Sateliotin satelliittiverkkoa.

Kyseessä on merkittävä edistysaskel niin kutsutussa Non-Terrestrial Network (NTN) -teknologiassa, joka laajentaa maanpäällisten verkkojen kuuluvuuden suoraan avaruuden kautta syrjäseuduille. Yhteys mahdollistaa IoT-laitteiden datansiirron ilman erillisiä satelliittimodeemeja tai -antenniratkaisuja.

- Yhdessä Sateliotin ja Gatehouse Satcomin kanssa saavutettu onnistunut testi osoittaa, että olemme ottaneet ison harppauksen kohti satelliittipohjaisen IoT:n kaupallista todellisuutta, sanoo Nordic Semiconductorin pitkän kantaman liiketoimintayksikön johtaja Øyvind Birkenes.

Sateliotin toimitusjohtaja Jaume Sanpera näkee hankkeen askeleena kohti todellista globaalia ja edullista IoT-yhteyttä. - Tavoitteenamme on tarjota yhteys myös operaattoriverkkojen ulkopuolelle – ja niin edullisesti, että se soveltuu massiivisiin käyttökohteisiin.

Nordic aikoo tuoda kaupallisen LEO-satelliittiyhteensopivan version nRF9151-moduulista markkinoille vuoden 2026 alussa. Ratkaisu on suunnattu erityisesti matalatehoisiin ja kustannusherkkiin sovelluksiin, kuten älymaatalouteen, logistiikkaan ja ympäristön seurantaan.

Noin 75 prosenttia maapallon maa-alueista on yhä ilman matkapuhelinverkon kattavuutta. Uuden sukupolven LEO-pohjaiset IoT-ratkaisut lupaavat tuoda esineiden internetin myös sinne, missä verkkoja ei ole.