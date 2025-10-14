Tänään se tapahtuu: Windows 10:n virallinen tuki loppuu

Tämä päivä eli 14. lokakuuta 2025 jää historiaan, sillä tänään päättyy Windows 10:n virallinen tuki. Microsoft ei enää tarjoa käyttöjärjestelmälle teknistä apua, uusia ominaisuuksia tai tietoturvapäivityksiä. Käytännössä tämä tarkoittaa, että kaikki edelleen Windows 10:llä toimivat tietokoneet jäävät ilman virallista suojaa, ellei käyttäjä toimi nopeasti.

Microsoftin mukaan Windows 10 -käyttäjillä on kolme realistista vaihtoehtoa. Ensimmäinen on päivittäminen Windows 11:een, jos tietokone täyttää uuden alustan vähimmäisvaatimukset. Toinen vaihtoehto on ostaa uusi Windows 11 -tietokone.

On kolmaskin vaihtoehto. Windows 10:n käyttöä voi jatkaa vuoden verran maksutta, sillä uudistetun Extended Security Updates (ESU) -ohjelman myötä käyttäjät voivat nyt saada lisäturvaa ilmaiseksi vuodeksi eteenpäin.

Microsoftin uusimpien ohjeiden mukaan Windows 10:n ESU-ohjelmaan voi liittyä maksutta, jolloin tietokone saa tietoturvapäivityksiä vielä lokakuuhun 2026 asti. Aiemmin ohjelman arveltiin maksavan noin 30 dollaria vuodessa, mutta nyt ensimmäinen vuosi on monille käyttäjille ilmainen – etenkin Euroopassa.

Ohjeet ESU-ohjelmaan liittymiseen löytyvät täältä.

Entä jos ei tee mitään?

Jos käyttäjä ei päivitä Windows 11:een tai liity ESU-ohjelmaan, tietokone jää ilman suojaa uusilta viruksilta ja tietoturvauhkilta. Windows 10 toimii toki edelleen normaalisti, mutta jokainen kuukausi lisää riskiä, että haittaohjelmat, kiristysohjelmat ja muut hyökkäykset löytävät tiensä koneeseen. Erityisesti verkkopankin tai sähköpostin käyttäminen vanhentuneella Windowsilla on jatkossa selkeä tietoturvariski.

Microsoft ei tätä ääneen sano, mutta käyttäjä voi myös vaihtaa kokonaan toiseen käyttöjärjestelmään. Monet vanhemmat tietokoneet, jotka eivät enää tue Windows 11:tä, toimivat erinomaisesti Linux-jakeluilla, kuten Ubuntu, Linux Mint, Zorin OS tai Fedora.

Linuxin etuna on, että se saa edelleen säännöllisiä tietoturvapäivityksiä ja toimii kevyemmin myös vanhoilla x86-pohjaisilla tietokoneilla.

Tarjolla on laaja kirjo eri versioita, joista löytyy sopiva vaihtoehto niin aloittelijoille kuin edistyneille käyttäjillekin. Käyttöönotto on helpottunut huomattavasti viime vuosina – monet jakelut tarjoavat selkeän graafisen asennusohjelman, ja käyttöliittymä muistuttaa nykyään hyvin paljon Windowsia.