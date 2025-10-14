Vodafone on toteuttanut maailman ensimmäisen mobiiliverkkotestin 6 GHz:n taajuusalueella käyttäen tavallista älypuhelinta ja kaupallista MediaTek M90 -modeemia. Testi osoittaa, että 6 GHz:n kaista tarjoaa erinomaiset edellytykset sekä kehittyneelle 5G:lle että tulevalle 6G-teknologialle.
Koe tehtiin Hannoverissa, Saksassa, 200 MHz:n kaistanleveydellä, ja tulokset olivat vaikuttavia: latausnopeudet ylsivät 2,5 gigabittiin sekunnissa – nopeammin kuin nykyiset keskimääräiset 5G-yhteydet. Lisäksi 200 MHz:n kanava tarjosi kaksinkertaisen tiedonsiirtokapasiteetin verrattuna 100 MHz:n kanavaan ilman lisäenergian kulutusta.
Myös tiedonsiirto verkkoon päin (uplink) toimi tehokkaasti: nopeudet vaihtelivat 50–180 megabitin sekunnissa, vaikka suurin osa radiokaistasta oli varattu lataukseen. Tämä osoittaa 6 GHz-taajuuden soveltuvan hyvin kasvaviin tiedonsiirtotarpeisiin, kuten tekoäly- ja lisätyn todellisuuden sovelluksiin, älylaseihin sekä muihin tulevaisuuden palveluihin.
Vodafonen mukaan 200 MHz:n kanavien hyödyntäminen voi tuoda yli 40 prosentin kustannussäästöt mobiilikapasiteetin kasvattamisessa. Samalla ratkaisu auttaisi ehkäisemään Eurooppaa uhkaavaa kaistapulaa, kun datan määrä kasvaa nopeasti.
Eurooppalaiset operaattorit – Vodafone mukaan lukien – korostavat, että ylä-6 GHz:n taajuusalue tulisi varata mobiilikäyttöön, ei WiFi:lle. Päätös on merkittävä, sillä se voi määrittää Euroopan aseman tulevassa 6G-kehityksessä.
6G-standardeja kehittävä 3GPP tähtää vuodesta 2030 alkaen vähintään 200 MHz:n kanavien käyttöön, mikä on kaksinkertainen 5G:n alkuperäiseen 100 MHz:n rajaan verrattuna. Euroopan komissiolle neuvoja antava Radio Spectrum Policy Group antaa pian suosituksensa taajuusalueen tulevasta käytöstä – päätös, joka voi ratkaista Euroopan digitaalisen kilpailukyvyn suunnan.