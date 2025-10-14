Vodafonen tuoreiden sopimusuutisten perusteella televerkkoyhtiöiden voimasuhteet Euroopassa ovat muuttumassa Ericssonin eduksi. Ruotsalaisyhtiö ilmoitti solmineensa viisivuotisen strategisen kumppanuuden, joka tekee siitä Vodafonen ainoan radioverkkotoimittajan Irlannissa, Alankomaissa ja Portugalissa, sekä merkittävän laitetoimittajan Saksassa, Romaniassa ja Egyptissä.
Ericssonin mukaan yhteistyö vie Vodafonen verkkoja kohti autonomisia ja ohjelmoitavia 5G Standalone -ratkaisuja, joissa tekoäly ja automaatio parantavat suorituskykyä, energiatehokkuutta ja verkon hallintaa. Yhtiön Intelligent Automation Platform ja rApps-ohjelmat otetaan käyttöön markkina kerrallaan, alkaen Saksasta loppuvuonna 2025.
Nokia puolestaan kertoi jatkavansa Vodafonen strategisena kumppanina Euroopassa ja Afrikassa, erityisesti Vodacom- ja Safaricom-ryhmien kanssa. Sopimus kattaa Nokian 5G AirScale -ratkaisut, energiatehokkaat ReefShark-piirit ja uuden Dual-Band Massive MIMO -radion, joka otetaan ensimmäisenä käyttöön Afrikassa.
Vaikka Nokia säilyttää asemansa laajasti Afrikassa ja tietyissä Euroopan maissa, Ericssonin yksinoikeudet useilla keskeisillä markkinoilla tarkoittavat, että ruotsalaisyhtiö on vahvistanut asemaansa Vodafonen päätukijana Euroopan 5G-kehityksessä.
Analyytikoiden tulkinnan mukaan Ericssonin sopimus merkitsee markkinaosuuden siirtymistä Nokialta Ericssonille ainakin Irlannissa, Alankomaissa ja Portugalissa, vaikka kokonaisuudessaan Vodafone jatkaa monitoimittajastrategiaa eri alueilla.