Eurooppalaisten tutkimus- ja kehitysorganisaatioiden etujärjestö EARTO on palkinnut suomalaisen SemiQonin ja VTT:n uraauurtavasta työstä kryogeenisen CMOS-siruteknologian kehittämisessä. Yritykset saivat Impact Expected -kategorian ensimmäisen sijan Brysselissä 14. lokakuuta 2025 järjestetyssä EARTO Awards -gaalassa.

Rohde & Schwarz on julkistanut uuden MXO 3 -oskilloskooppisarjan, joka tuo suuren suorituskyvyn ja kahdeksankanavaisen mittauksen kompaktiin muotoon. Uutuus asettuu valmistajan MXO 4 - ja RTM3000-sarjojen väliin ja vie alle gigahertsin taajuusalueen mittaukset uudelle nopeus- ja tarkkuustasolle.

Vodafonen tuoreiden sopimusuutisten perusteella televerkkoyhtiöiden voimasuhteet Euroopassa ovat muuttumassa Ericssonin eduksi. Ruotsalaisyhtiö ilmoitti solmineensa viisivuotisen strategisen kumppanuuden, joka tekee siitä Vodafonen ainoan radioverkkotoimittajan Irlannissa, Alankomaissa ja Portugalissa, sekä merkittävän laitetoimittajan Saksassa, Romaniassa ja Egyptissä.

Datakeskusten sähkösyöppö tekoälyaikakausi pakottaa koko teollisuuden uudistamaan infrastruktuurinsa. Kun tekoälypalvelimet nielevät yhä enemmän virtaa, perinteiset 48 voltin tehonsyöttöjärjestelmät eivät enää riitä. Nyt katse on kääntynyt kohti 800 voltin – ja pian jopa 1500 voltin – jännitetasoja, jotka lupaavat parempaa hyötysuhdetta ja pienempiä häviöitä, mutta myös aivan uudenlaisia teknisiä haasteita.

Vodafone on toteuttanut maailman ensimmäisen mobiiliverkkotestin 6 GHz:n taajuusalueella käyttäen tavallista älypuhelinta ja kaupallista MediaTek M90 -modeemia. Testi osoittaa, että 6 GHz:n kaista tarjoaa erinomaiset edellytykset sekä kehittyneelle 5G:lle että tulevalle 6G-teknologialle.

Hollannin hallitus on tehnyt poikkeuksellisen päätöksen ottaessaan määräysvallan kiinalaisomisteisessa puolijohdevalmistaja Nexperiassa. Päätös tehtiin vedoten Goods Availability Act -lakiin, jota on käytetty äärimmäisen harvoin maan historiassa. Toimen tarkoituksena on turvata Euroopan puolijohdehuollon jatkuvuus ja estää kriittisen teknologisen osaamisen valuminen Kiinan vaikutuspiiriin.

Tämä päivä eli 14. lokakuuta 2025 jää historiaan, sillä tänään päättyy Windows 10:n virallinen tuki. Microsoft ei enää tarjoa käyttöjärjestelmälle teknistä apua, uusia ominaisuuksia tai tietoturvapäivityksiä. Käytännössä tämä tarkoittaa, että kaikki edelleen Windows 10:llä toimivat tietokoneet jäävät ilman virallista suojaa, ellei käyttäjä toimi nopeasti.

Generatiivinen tekoäly teki historiaa ohjelmistoturvallisuudessa – se onnistui löytämään yli 50 todellista virhettä yhdestä maailman tunnetuimmista avoimen lähdekoodin projekteista, Curlista. Curlin luoja ja pääylläpitäjä Daniel Stenberg kertoo olevansa “häkeltynyt” tekoälyn tarkkuudesta.

Microchip Technology on esitellyt markkinoiden ensimmäisen 3 nanometrin prosessilla valmistetun PCI Express 6.0 -kytkimen, joka lupaa merkittävää suorituskykyparannusta tekoäly- ja pilvi-infrastruktuureihin. Uusi Switchtec Gen 6 PCIe Fanout Switch tuo kaksinkertaisen kaistanleveyden edelliseen sukupolveen verrattuna, pienemmän viiveen ja kehittyneet tietoturvaominaisuudet.

Akkulaitteiden tulipalot ovat kasvussa, ja ne aiheuttavat jo enemmän paloja kuin monet perinteiset kodinkoneet. Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö (SPEK) varoittaa, että erityisesti vaurioituneet ja pudonneet älypuhelimet voivat olla merkittävä tulipaloriski – etenkin latauksen aikana.

Kannettavien tietokoneiden näyttöjen toimitukset kasvavat 4 prosenttia vuonna 2025, arvioi Counterpoint Research. Kasvua vauhdittavat tekoälyä hyödyntävät uudet laitteet, yritysten laiteuudistukset ja ohjelmistopäivitykset, jotka pitävät kysynnän vahvana myös ensi vuonna.

Puettavat lääkintälaitteet kasvattavat markkinoitaan nopeasti, kun uudet laitteet mullistavat terveyden seurantaa, lääkehoitoa ja terapiaa. Seuraavan sukupolven ratkaisut kuten vaikkapa jatkuvatoimiset glukoosimittarit asettavat tiukkoja vaatimuksia sulautettujen järjestelmäpiirien (SoC) kehitykselle. Mutta millaisia innovaatioita SoC-suunnittelu edellyttää, jotta puettavista lääkintäsovelluksista saadaan entistä tarkempia, pienempiä, tehokkaampia ja turvallisempia?

Kuvittele käveleväsi kahvilan ohi, jossa on langaton verkko. Vaikka sinulla ei olisi puhelinta taskussa, joku voisi silti tunnistaa sinut pelkkien Wi-Fi-signaalien avulla. Tämä kuulostaa tieteiskirjallisuudelta, mutta Karlsruhen teknillisen instituutin (KIT) tutkijat Saksassa ovat osoittaneet sen olevan mahdollista. Heidän mukaansa tavalliset WLAN-reitittimet voivat toimia ”näkymättöminä kameroina”, jotka hahmottavat ihmisiä ympärillään radioaaltojen avulla.

Lähi-idän ja Afrikan maat kirivät vauhdilla kohti 5G-aikakautta, selviää Nokian tuoreesta Middle East and Africa Broadband Index Report 2024 -raportista. Alueen 5G-liittymien määrä kasvaa ennusteiden mukaan yhdeksänkertaiseksi vuoteen 2029 mennessä, ja tuolloin jo joka neljäs mobiililiittymä toimii 5G-verkossa.

Nokian tuoreen Threat Intelligence Report 2025 -selvityksen mukaan kyberrikollisuus on siirtynyt uudelle aikakaudelle: palvelunestohyökkäykset ovat nyt terabittiluokassa ja iskevät nopeammin kuin puolustajat ehtivät reagoida. Hyökkäysten määrä ja voimakkuus kasvoivat räjähdysmäisesti vuoden aikana, ja niistä on tullut lähes jokapäiväisiä ilmiöitä.

VPN-palveluntarjoaja Surfshark kertoo ottaneensa käyttöön uudet 100 Gbps -palvelimet Amsterdamissa, mikä merkitsee suurta harppausta VPN-tekniikan kehityksessä. Uudet palvelimet ovat kymmenen kertaa nopeampia kuin aiemmat 10 Gbps -yhteydet, joita useimmat datakeskukset ovat tähän asti käyttäneet käytännön enimmäiskapasiteettina.

IoT-laitteet ovat askeleen lähempänä toimivansa kaikkialla maailmassa – myös siellä, missä matkapuhelinverkko ei ulotu. Nordic Semiconductor on yhdessä espanjalaisen Sateliotin ja Gatehouse Satcomin kanssa onnistunut ensimmäisessä suorassa IoT-yhteydessä LEO-satelliitin kautta käyttäen Nordic nRF9151 -moduulia ja Sateliotin satelliittiverkkoa.

Belgialainen Melexis on julkaissut MLX90514-sirun, maailman ensimmäisen induktiivisen asentotunnistimen, joka lukee kahta kela-asetelmaa samanaikaisesti samalla piirillä. Uusi ratkaisu mahdollistaa differentiaali- ja vernier-kulmien laskennan suoraan sirulla ilman erillistä prosessointia.

Älylaitteiden ja esineiden internetin kehitys saa uuden vauhdin, kun maailman ensimmäinen SGP.32-standardin mukainen eSIM-ratkaisu tulee markkinoille. Saksalainen turvallisuusteknologiayhtiö Giesecke+Devrient (G+D) ja Amazonin omistama eero ovat julkistaneet yhteistyön, jossa G+D:n uusi eSIM-teknologia otetaan käyttöön eero Signal -reitittimessä.

Intel on esitellyt uuden Core Ultra Series 3 -sukupolven, koodinimeltään Panther Lake, joka on yhtiön ensimmäinen kuluttajaprosessori täysin uudella 18A-prosessitekniikalla. Julkaisu merkitsee Intelille käännekohtaa – sekä teknisesti että strategisesti – kun se pyrkii ottamaan takaisin asemansa kilpailijoiden kuten AMD:n, Applen ja Qualcommin rinnalla.