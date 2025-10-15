Rohde & Schwarz on julkistanut uuden MXO 3 -oskilloskooppisarjan, joka tuo suuren suorituskyvyn ja kahdeksankanavaisen mittauksen kompaktiin muotoon. Uutuus asettuu valmistajan MXO 4 - ja RTM3000-sarjojen väliin ja vie alle gigahertsin taajuusalueen mittaukset uudelle nopeus- ja tarkkuustasolle.
MXO 3 perustuu samaan MXO-EP ASIC -piiriin kuin aiempi 8-kanavainen MXO 5, ja tarjoaa jopa 400 Gbps prosessointinopeuden. Kaappausnopeus yltää 4,5 miljoonaan aaltomuotoon sekunnissa. R&S:n mukaan piiriratkaisu mahdollistaa jopa 99 % signaaliaktiviteetin sieppauksen reaaliajassa, mikä tekee MXO 3:sta markkinoiden nopeimman alle gigahertsin oskilloskoopin.
Sarja on saatavana neljän ja kahdeksan kanavan versioina, taajuusalueilla 100 MHz–1 GHz. Perusmallissa on 125 M näytettä muistia, joka on laajennettavissa jopa 500 Mpts asti. 12-bittinen laitteistotarkkuus ja HD-tila mahdollistavat jopa 18 bitin resoluution, mikä parantaa merkittävästi signaali–kohinasuhdetta ja mittaustarkkuutta verrattuna edeltäjään RTM3000-sarjaan.
Monin tavoin käyttäjän toiveisiin taipuva SmartGrid-käyttöliittymä, 11,6 tuuman Full HD -näyttö ja kompakti 4 kg:n rakenne tekevät MXO 3:sta kenttä- ja laboratorioympäristöihin sopivan työkalun. Laitteeseen on myös integroitu useita toimintoja – muun muassa spektri-, logiikka- ja protokolla-analysaattori, DMM sekä optiona generaattori ja Bode-analyysi.
R&S suuntaa MXO 3:n erityisesti tehomittauksiin ja sulautettujen järjestelmien kehitykseen, joissa usean kanavan yhtäaikainen mittaus on keskeistä. Segmentti kattaa alle gigahertsin taajuudet, joilla kaikki valmistajat kilpailevat tiukasti hinnan ja suorituskyvyn tasapainosta.
Hintaluokka alkaa 5 350 eurosta (4 kanavaa, 100 MHz) ja yltää noin 36 000 euroon kahdeksankanavaisessa 1 GHz-mallissa. Kaistanleveyttä voidaan myöhemmin kasvattaa ohjelmistolisenssillä.