Maailmanlaajuiset PC-toimitukset kasvoivat kolmannella neljänneksellä 9,4 prosenttia vuodentakaisesta, käy ilmi tutkimusyhtiö IDC:n tuoreista ennakkotiedoista. Yhteensä markkinoille toimitettiin 75,8 miljoonaa konetta, kun vuotta aiemmin määrä jäi 69,3 miljoonaan. Kasvua vauhdittavat Windows 11 -käyttöjärjestelmän käyttöönotto sekä ikääntyvän laitekannan uusiminen – erityisesti yritys- ja julkishallinnon segmenteissä.
IDC:n mukaan kulunut vuosi on ollut poikkeuksellisen vahva PC-markkinoilla, vaikka alueelliset erot ovat suuria. Pohjois-Amerikassa kysyntä jäi vaisuksi Yhdysvaltain tullipaineiden ja talouden epävarmuuden vuoksi, mutta Aasia–Tyynenmeren alueella toimitukset kasvoivat kaksinumeroisin prosentein. Japanissa kasvua kiihdytti Windows 10:n tuen päättyminen ja koulujen GIGA-ohjelma, jossa vanhoja laitteita on korvattu uusilla Windows 11 -koneilla.
IDC:n tutkimusjohtaja Jean Philippe Bouchard kuvaa vuotta “vahvaksi siirtymäkaudeksi”, jossa Windows 11:n käyttöönotto ja laitteiden luonnollinen elinkaaren päättyminen luovat tasaista, mutta pitkäkestoista kysyntää. - Yhdysvalloissa uusien Windows 11 -valmiiden koneiden kysyntä jatkuu todennäköisesti vuoteen 2026 saakka, hän arvioi.
Valmistajista Lenovo jatkoi markkinajohtajana 25,5 prosentin osuudella ja 19,4 miljoonan laitetoimituksella, mikä on 17,3 prosentin kasvu vuodentakaiseen. HP Inc. oli toisena 15,0 miljoonalla koneella (19,8 % markkinaosuus, +10,7 %), ja kolmantena Dell Technologies, jonka toimitukset nousivat maltillisesti 2,6 prosenttia 10,1 miljoonaan yksikköön.
Apple vahvisti asemaansa neljäntenä 6,8 miljoonan koneen ja 13,7 prosentin kasvun myötä, jota siivittivät uudet M3-sirulla varustetut MacBook-mallit. Viiden kärjen täydensi ASUS 5,9 miljoonalla toimitetulla laitteella ja 11,4 prosentin kasvulla. Muiden valmistajien yhteenlaskettu markkinaosuus oli 24,5 prosenttia ja kasvu 3,0 prosenttia.
IDC ennustaa, että markkinoiden elpyminen jatkuu tasaisesti myös vuonna 2026, kun yritykset ja koulut päivittävät vanhat Windows 10 -koneensa. Erityisesti Aasiassa ja Euroopassa odotetaan uusien laitehankintojen lisääntyvän jo alkuvuodesta, kun taas Yhdysvaltain markkina toipuu hitaammin makrotalouden paineiden alla.