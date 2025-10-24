Nokia: Nyt hyökätään viranomaisten omaan takaporttiin

Nokian tuoreen Threat Intelligence Report 2025 -raportin mukaan teleoperaattorit ovat joutuneet uudenlaisen kyberhyökkäysaallon kohteiksi, jossa hyökkääjät eivät enää tyydy tietomurtoihin tai kiristyksiin, vaan pyrkivät murtautumaan suoraan “lawful interception” -järjestelmiin – eli viranomaisten käyttämiin laillisen telekuuntelun kanaviin.

Lawful interception (LI) on televerkon sisään rakennettu viranomaisjärjestelmä, joka mahdollistaa poliisin ja tiedusteluviranomaisten pääsyn yksittäisten käyttäjien viestintään lain ja tuomioistuimen määräyksen perusteella. Käytännössä se on operaattoreille pakollinen, säädelty “takaportti”, jota kautta voidaan siepata viestejä, puheluita ja metatietoja tutkinta- tai turvallisuustarkoituksiin. Nokia kuitenkin varoittaa, että tästä laillisesta valvontamekanismista on tullut kybervakoilijoiden uusi päämaali – sillä sama järjestelmä tarjoaa myös hyökkääjälle suoran reitin kaikkein arkaluonteisimpaan viestintään.

Teknisesti LI toimii erillisenä valvontakerroksena operaattorin verkossa. Siihen kuuluu välityslaitteita, jotka suodattavat ja ohjaavat viranomaisten pyytämän datan heidän vastaanottokeskuksiinsa (LEMF). Kun tämä infrastruktuuri toimii oikein, sitä valvotaan tarkasti ja sen käyttö kirjataan auditoitaviin lokitietoihin. Mutta jos hyökkääjä onnistuu pääsemään käsiksi LI:n hallintalaitteisiin tai avaimiin, hän voi vakoilla viestintää ilman lupaa ja ilman, että operaattori tai viranomainen huomaa mitään.

Nokian mukaan juuri näin tapahtui Salt Typhoon -kampanjassa, joka iski yli 80 maassa televerkkoihin ja onnistui tunkeutumaan myös laillisen kuuntelun järjestelmiin. “Kyse ei ollut sattumasta, vaan pitkäkestoisesta, hyvin suunnitellusta operaatiosta, joka kohdistui verkkojen sisimpään”, raportissa siteerataan pohjoisamerikkalaisen teleyrityksen tietoturvajohtajaa.

Laajemmassa kuvassa Nokian analyysi kertoo televerkkohyökkäysten ammattimaistumisesta. DDoS-iskut nousevat nyt yli 10 terabitin sekuntinopeuksiin, tekoälyä hyödynnetään hyökkäysten orkestrointiin, ja asuinverkkolaitteista on muodostunut globaaleja bottiverkkoja. Samaan aikaan ihmistekijät ja päivitysvajeet aiheuttavat edelleen suurimman osan telealan tietoturvapoikkeamista.

Raportti varoittaa, että verkkojen kriittisimmät järjestelmät – kuten viranomaisten kuuntelurajapinnat ja ydininfrastruktuurin hallintakerrokset – ovat nyt hyökkäysten keskiössä. Nokian viesti operaattoreille on selvä: vahvista eristystä, valvontaa ja automaattista puolustusta ennen kuin lain määräämä takaportti muuttuu koko verkon Akilleen kantapääksi.

Raporttiin voi tutustua täällä.