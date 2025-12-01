Ajastus menee uusiksi pienissä laitteissa

SiTimen Titan-alustan MEMS-resonaattorit mullistavat 4 miljardin dollarin resonointikomponenttien markkinan. Ne ovat jopa seitsemän kertaa kvartsia pienempiä, mutta samalla kestävämpiä, energiatehokkaampia ja helpompia integroida. Älykelloista lääkinnällisiin implantteihin, IoT-laitteisiin ja Edge AI -sovelluksiin Titan avaa laitevalmistajille uusia mahdollisuuksia suunnitella aiempaa pienempiä, älykkäämpiä ja luotettavampia tuotteita.

SiTime tunnetaan pitkään puolijohdeyrityksenä, joka valmistaa korkealaatuisia, piipohjaisia aikakomponentteja MEMS-tekniikkaan perustuen. Yrityksen valikoima on perinteisesti koostunut oskillaattoreista ja kelloista, joilla korvataan kvartsikomponentteja. Nyt se on laajentunut täysin uuteen tuoteluokkaan: Titan Platform -MEMS-resonaattoreihin.

Tämä on SiTimen ensimmäinen avaus 4 miljardin dollarin resonointimarkkinaan ja tekee yrityksestä ainoan toimijan, joka kattaa kaikki kolme kellotuksen peruskategoriaa: oskillaattorit, kellopiirit ja resonaattorit.

Rajoitteiden ylittäminen

Uudet MEMS-resonaattorit täydentävät SiTimen kattavan aikaratkaisujen portfolion. Ne tarjoavat asiakkaille kvartsia 2–3 sukupolvea pienemmän vaihtoehdon, joka samalla parantaa tehoa, luotettavuutta ja integrointimahdollisuuksia. Titan-alusta on merkittävä edistysaskel suunnittelijoille, jotka kehittävät seuraavan sukupolven pieniä, akkukäyttöisiä ja verkottuneita laitteita – kuten puettavaa elektroniikkaa, lääkinnällisiä implantteja, älykoteja ja teollista IoT:tä.

Titan-resonaattorin keskeinen etu on sen kyky kiertää kvartsin perusongelmat: suuri koko, hankala integroitavuus ja heikko kestävyys ympäristörasitusta vastaan.

Ensimmäinen silmiinpistävä ero on koko. Titan on vähintään neljä kertaa pienempi – ja 32 MHz:n taajuudella jopa seitsemän kertaa pienempi – kuin vastaava kvartsikidekomponentti. Tämä miniatyrisointi mahdollistaa huomattavasti kompaktimmat laitteet, mikä on kriittistä esimerkiksi älykelloille, sormuksessa kannettaville aktiivisuusmittareille, kuulolaitteille sekä implanttilaitteille.

Tilansäästö vapauttaa merkittävästi piirilevyalaa, jolloin suunnittelijat voivat lisätä uusia toimintoja, sensoreita tai suuremman akun ilman levykoon kasvattamista.

Joustava integrointi suunnittelijoille

Vapautunut tila ja uudet integrointimahdollisuudet mahdollistavat kaksi toteutustapaa, jotka yksinkertaistavat suunnittelua ja vievät integraation uudelle tasolle.

Ensimmäinen ja merkittävin uudistus on resonaattoripiirin liittäminen suoraan SoC/MCU-koteloon. Tällöin erillistä resonointikomponenttia ei tarvita lainkaan piirilevyllä. Tämä vähentää suunnittelun monimutkaisuutta, lyhentää kehitysaikaa, laskee valmistuskustannuksia ja poistaa useita potentiaalisia vikapisteitä.

Titan yhdessä 1210-koon kvartsiresonaattorin kanssa; kvartsikomponentti on 7× suurempi.

Jos suora yhteiskotelointi ei ole mahdollinen, Titanin erittäin pieni kotelo voidaan silti asentaa helposti piirilevylle, ja se vie vain murto-osan kvartsikomponentin tilasta.

Tämä helppo integroitavuus on erityisen hyödyllinen SoC- ja MCU-valmistajille, jotka voivat nyt tarjota asiakkailleen täydellisemmän ja erottuvamman kellotusratkaisun – kasvattaen samalla oman tuotepaletin arvoa.

Suorituskyky ja luotettavuus paranevat

Tilansäästö on vasta alkua: Titan tarjoaa myös merkittäviä suorituskykyetuja.

MEMS-resonaattori pienentää oskillaattoripiirin tehonkulutusta jopa 50 % ja nopeuttaa käynnistymisaikaa kolminkertaisesti. Tämä pidentää etenkin pienten akkukäyttöisten laitteiden, kuten aktiivisuussormusten, käyttöikää. Laitteet voivat herätä, siirtää tiedot ja palata lepotilaan murto-osassa aiemmasta ajasta.

Kvartsikiteet ovat lisäksi mekaanisesti hauraita. Titan-resonaattorit tarjoavat jopa 50× paremman iskun- ja tärinänkeston ja ovat siten lähes tuhoutumattomia vaativissa ympäristöissä. Tämä on kriittistä teollisuuden IoT-solmuille, paikannuslaitteille ja muille vaativissa olosuhteissa toimiville järjestelmille.

Titan MEMS -resonaattorit vapauttavat arvokasta piirilevytilaa olemalla jopa 7× pienempiä kuin kvartsikomponentit – tai ne voidaan integroida suoraan SoC/MCU-piiriin, jolloin erillistä resonaattoria ei tarvita lainkaan.

Titan on erittäin vakaa myös äärilämpötiloissa. Sen taajuus pysyy tiukasti vakaana −40…+125 °C lämpötiloissa, ja ikääntymisvakaus on jopa 5× parempi viiden vuoden aikana. Kvartsikomponentit määrittelevät tyypillisesti vain yhden vuoden ikääntymisen 25 °C:ssa – ja monet ehtivät vanhentua merkittävästi jo ennen asennusta.

Parempi vakaus ja ikääntymisen hallinta takaavat luotettavan ja tarkasti kellotetun toiminnan, mikä on elintärkeää pitkäikäisille ja jatkuvasti verkossa oleville laitteille.

Kaikki nämä parannukset mahdollistavat entistä pienemmät, energiatehokkaammat ja kestävämmät Edge AI -ratkaisut.

Ekosysteemin kasvun mahdollistaminen

SoC- ja MCU-valmistajille Titan mahdollistaa aidon integroinnin: resonaattorin voi sisällyttää suoraan piirin paketointiin.

Näin poistuu tarve:

– etsiä ja kvalifioida kvartsikomponentteja

– optimoida piirilevyn sijoittelua

– hallita signaaliratojen kytkeytymistä

– odottaa viikkoja kestäviä kvartsivalmistajan validointeja

Tämä lyhentää merkittävästi tuotekehityksen läpimenoaikoja ja avaa puolijohdevalmistajille uusia, korkeamman lisäarvon tuotekategorioita.

Loppuasiakkaille hyöty tulee kaikissa vaiheissa: SoC-valmistajat voivat tarjota integroidun kellotusratkaisun, mikä nostaa tuotteen keskihintaa ja poistaa asiakkaalta resonointikomponentin valintaan liittyvän tuskan. Markkinoille pääsy nopeutuu – mikä on ratkaisevaa kilpaillulla ja nopeasti muuttuvalla elektroniikkamarkkinalla.

Suunnittelijat voivat käyttää vapautuneen tilan uusiin ominaisuuksiin tai suurempiin akkuihin, ja yksinkertaisempi kokonaisuus pienentää komponenttimäärää ja valmistuskustannuksia. Titan nopeuttaa edistyneiden, luotettavien ja innovatiivisten tuotteiden kehitystä puettavista laitteista ja lääketieteestä teollisuuden IoT:hen, älykoteihin ja Edge AI -sovelluksiin.

Titan MEMS -resonaattorit mahdollistavat laitesuunnittelijoille aiempaa pienemmät, energiatehokkaammat ja kestävämmät ratkaisut – erityisesti Edge AI -sovelluksissa.

Täydellinen ajastinratkaisujen toimittaja

SiTime on erottanut Titan-MEMS-teknologian selvästi kvartsikomponenteista ja mahdollistanut puolijohdetuotannon tasalaatuisuuden ja korkean luotettavuuden. MEMS-rakenteeseen toteutettu piiritason tyhjiö mahdollistaa komponentin koteloimisen muoviin, mikä yksinkertaistaa järjestelmäsuunnittelua ja on teknisesti merkittävä innovaatio.

Titan on tehnyt SiTimesta aidon yhden luukun kellotusratkaisujen toimittajan: yritys on nyt ainoa, joka tarjoaa täydellisen valikoiman aikakomponentteja.

SiTime ei ole pelkkä komponenttitoimittaja. Se työskentelee tiiviisti asiakkaidensa kanssa, ymmärtää heidän erityistarpeensa ja auttaa heitä luomaan entistä kehittyneempiä ja kilpailukykyisempiä tuotteita.