Anglia tuo STMicroelectronicsin design-in-tuen takaisin Suomeen

Englantilainen Anglia Components laajentaa STMicroelectronicsin virallista jakelutoimintaansa Pohjoismaihin ja Baltiaan. Uusi sopimus kattaa myös Suomen ja tuo alueelle vahvemman paikallisen design-in-tuen, kenttäsovellusinsinöörit sekä laajemman teknisen ja kaupallisen palvelumallin. Haastattelussa Anglian markkinointijohtaja John Bowman avaa, miksi Suomi on keskeinen markkina-alue ja miten Anglia aikoo erottua globaaleista broadline-jakelijoista.

STMicroelectronics on yksi maailman merkittävimmistä puolijohdevalmistajista, ja sen tuotteet ovat keskeisessä roolissa suomalaisessa sulautettujen järjestelmien, teollisuuden, tietoliikenteen ja energiateknologian kehityksessä. Anglia on toiminut ST:n jakelijana Britanniassa ja Irlannissa jo lähes 30 vuotta, ja yhtiö tuo nyt saman toimintamallin myös Suomeen.

Miten arvioit Suomen puolijohdemarkkinaa ja sen houkuttelevuutta Anglialle ja STMicroelectronicsille?

Suomi muistuttaa monella tapaa Isoa-Britanniaa. Täällä on paljon startupeja, mutta myös vahvoja, kansainvälisiä toimijoita erityisesti sulautetuissa järjestelmissä, teollisuudessa ja tietoliikenteessä. Lisäksi Suomessa on merkittäviä sovellusalueita, kuten valaistus, meriteollisuus, metsäteollisuus sekä energian hiilidioksidipäästöjen vähentäminen.

Pohjoismaista Suomi on yksi monipuolisimmista markkinoista, ja se sopii erinomaisesti STMicroelectronicsin tuoteportfolioon. Erityisesti STM32-mikro-ohjainperhe on keskeinen, sillä sen ympärille rakentuvat langaton liitettävyys, etävalvonta, tehonhallinta ja MEMS-anturit. Nämä ovat juuri niitä ominaisuuksia, joita suomalaisissa sovelluksissa tarvitaan.

Meillä on jo nyt suomalaisia asiakkaita esimerkiksi valaistuksessa ja meriliikenteen ohjaus- ja turvajärjestelmissä. Anglia tuntee ST:n tuotevalikoiman erittäin hyvin ja varastoi kaikki uudet ST-tuotteet heti lanseerauksesta alkaen. Lisäksi meillä on Euroopan laajin ST-kehityskorttivalikoima ja maksuton Ezysample-näytepalvelu. Tätä samaa mallia tuomme nyt Suomeen.

Miten Anglian palvelumalli eroaa siitä, mihin suomalaiset asiakkaat ovat tottuneet globaaleilla jakelijoilla?

Monet pk-yritykset jäävät nykyisessä jakelumallissa sivuun. Jos ostovolyyminne ei ole kymmeniä tuhansia euroja, teknisen FAE:n vierailua ei ole odotettavissa. Tämä on huono asia sekä asiakkaille että puolijohdevalmistajille, koska arvokas sovellustieto katoaa.

Pohjoismaissa on nähty sama kehitys kuin muualla Euroopassa. Paikalliset jakelijat ovat kadonneet yritysostojen ja kanavien karsimisen myötä. Anglia tulee täyttämään tätä aukkoa. Rakennamme parhaillaan paikallista organisaatiota, johon kuuluu Pohjoismaiden johto ja kenttäsovellusinsinöörejä.

Verkkokauppa ei korvaa ihmistä. Suhdetta ei rakenneta alustaan. Me uskomme, että puolijohdeteollisuus on edelleen ihmislähtöinen ala. Tätä täydentää Anglia Live -verkkokauppamme, joka tarjoaa 1–2 päivän toimitukset Pohjoismaihin. Tilaukset toimitetaan tullattuna, kilpailukykyisin hinnoin ja laajasta varastosta. Lisäksi tarjoamme BOM+-työkalun, jolla kustannettu materiaaliluettelo syntyy minuuteissa.

Miten paikallinen tekninen tuki Suomessa rakennetaan ja millä aikataululla?

Rakennamme parhaillaan suoraa läsnäoloa Pohjoismaihin, ja tavoitteemme on saada paikalliset työntekijät aloittamaan vuoden toisen neljänneksen aikana. Markkinoilla on paljon kokeneita osaajia, jotka ovat jääneet ilman paikkaa globaalien jakelijoiden supistusten jälkeen.

Isossa-Britanniassa Anglialla on ST:n korkeimmalle tasolle sertifioituja FAEs-asiantuntijoita. Moni heistä on ollut talossa pitkään. Tavoitteemme on luoda Pohjoismaihin samanlainen pitkäjänteinen ja teknisesti vahva tiimi.

Miten varmistatte, että pienet ja keskisuuret suomalaiset yritykset saavat saman huomion kuin suuret asiakkaat?

Isossa-Britanniassa sanotaan, että pienistä tammenterhoista kasvaa suuria puita. Teillä on Suomessa sama ajatus: ”maasta se pienikin ponnistaa”. Pk-yritykset ovat Anglian ydinosaamista, ja suuri osa liiketoiminnastamme tulee juuri niistä.

Me emme keskity vain olemassa oleviin volyymeihin. Autamme asiakkaita koko matkalla ideasta tuotantoon ja uuden kysynnän luomiseen. Tämä pätee myös Kiinassa toimivaan organisaatioomme, joka tukee eurooppalaisia asiakkaita heidän EMS-kumppaniensa kanssa.

Mikä on Suomen rooli Anglian Pohjoismaiden strategiassa seuraavien vuosien aikana?

Suomi on keskeinen osa Pohjoismaiden strategiaamme. Näemme vahvaa kasvupotentiaalia valaistuksessa, metsäteollisuudessa, energian hiilipäätöjen leikkaamisessa, tietoliikenteessä sekä laajassa startup-kentässä.

Uskomme, että tätä markkinaa ei tällä hetkellä palvella riittävän hyvin. Anglian tavoitteena on muuttaa tilanne ja nousta Pohjoismaiden ensisijaiseksi puolijohdejakelijaksi.