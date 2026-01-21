Emerson laajentaa National Instrumentsin PXI-testialustaa uusilla, aiempaa edullisemmilla PXIe-laitteilla. Tavoitteena on madaltaa modulaaristen testijärjestelmien käyttöönoton kynnystä ilman, että mittaustarkkuudesta tai suorituskyvystä tingitään.
Emerson omistaa nykyään National Instrumentsin testausliiketoiminnan, mutta PXI-alusta jatkaa NI-brändin alla. Uudet laitteet täydentävät vakiintunutta PXI-ekosysteemiä, jota on kehitetty yli 25 vuotta modulaarisen testauksen perustaksi.
Uutuuksiin kuuluvat korkean resoluution PXIe-oskilloskoopit, uudet monitoimiset I/O-moduulit, sulautetut ohjaimet sekä 18-paikkainen hybridikorttipaikka-alusta. Esimerkiksi PXIe-5108-oskilloskooppi tarjoaa jopa kahdeksan kanavaa, 100 megahertsin kaistanleveyden ja 14 bitin resoluution. Uudet DAQ-moduulit yltävät 18 bitin resoluutioon ja alle millivoltin absoluuttiseen tarkkuuteen.
Uudet PXIe-8842- ja 8862-ohjaimet tukevat Windows 11- ja NI Linux Real-Time -käyttöjärjestelmiä, ja 18-paikkainen PXIe-1081-alusta tarjoaa jopa 2 gigatavun sekuntikaistanleveyden järjestelmälle. Emerson korostaa, että ratkaisut sopivat erityisesti pienemmille tiimeille ja uusiin sovellusalueisiin, joissa kustannustaso on ollut aiemmin este PXI-järjestelmien käytölle.
National Instruments-ekosysteemi sisältää edelleen LabVIEW-, InstrumentStudio- ja TestStand-ohjelmistot, jotka tukevat synkronoitua mittausta ja automaatiota. Emerson näkee PXI-alustan myös AI-pohjaisten testaus- ja analytiikkatyönkulkujen perustana, kun reaaliaikainen data ja korkea kanavatiheys yhdistetään koneoppimiseen.
Emersonin mukaan uudet tuotteet muodostavat rakennuspalikat skaalautuvalle PXI-järjestelmälle, joka voidaan räätälöidä eri testaus- ja validointitarpeisiin. Yrityksen mukaan kustannustason lasku avaa PXI-testauksen laajemmalle käyttäjäkunnalle säilyttäen NI-alustan perinteiset vahvuudet mittaustarkkuudessa ja synkronoinnissa.