PC-markkina kääntyi viime vuonna selvään kasvuun. Gartnerin ennakkotietojen mukaan koko vuoden 2025 aikana PC-toimitukset nousivat 270 miljoonaan kappaleeseen. Kasvua kertyi 9,1 prosenttia vuodesta 2024. Kyseessä on selvä elpyminen kahden heikon vuoden jälkeen.
PC-toimitukset kasvoivat vuoden 2025 viimeisellä neljänneksellä 9,3 prosenttia edellisvuoteen verrattuna. Markkinoille toimitettiin 71,5 miljoonaa tietokonetta. Kasvun taustalla oli ennen kaikkea Windows 11 -päivitysaalto. Sekä kuluttajat että yritykset vaihtoivat laitteita, kun Windows 10:n elinkaaren päättyminen lähestyy ja laajennetut tietoturvapäivitykset tuovat lisäkustannuksia.
Yrityksiä vauhditti myös varautuminen tuleviin muistipiirien hinnankorotuksiin ja mahdollisiin saatavuusongelmiin. Laitteita hankittiin ennakoivasti varastoon vuoden lopulla.
Valmistajista Lenovo vahvisti asemansa markkinajohtajana. Myös HP ja Dell kasvattivat markkinaosuuttaan. Applen toimitukset kasvoivat maltillisemmin, mutta yhtiö säilytti vahvan asemansa premium-luokassa.
Gartnerin mukaan AI-tietokoneiden markkinointi oli näkyvä osa valmistajien strategiaa. Yritykset eivät kuitenkaan vielä näe paikalliseen tekoälylaskentaan perustuvissa ominaisuuksissa merkittäviä tuottavuushyötyjä. Laitteita hankitaan ennen kaikkea tulevaisuuden tarpeita silmällä pitäen, ei välittömien AI-hyötyjen vuoksi.
PC-markkinan kehitys näyttää siis vakaammalta, mutta todellinen kasvu riippuu siitä, milloin tekoälytoiminnot alkavat tuoda konkreettista lisäarvoa arjen työhön.