Euroopan komission mukaan EU tarvitsee nopeammin valokuitua, kehittyneempiä mobiiliverkkoja ja turvallisia satelliittiyhteyksiä. Komission teknologiasuvereniteetista vastaava varapuheenjohtaja Henna Virkkunen korostaa, että suorituskykyinen ja häiriönkestävä digitaalinen infrastruktuuri on Euroopan kilpailukyvyn ja digitaalisen omavaraisuuden perusta.
Tätä tavoitetta tukemaan komissio esittää uutta Digital Networks Act -verkkoasetusta, joka uudistaa EU:n tietoliikenneverkkojen sääntelyä perusteellisesti. Asetuksen keskeinen vaikutus on se, että operaattoreita ohjataan ja osin myös pakotetaan investoimaan uusiin korkean kapasiteetin verkkoihin.
Komission mukaan nykyinen sääntely ei enää vastaa teknologian kehitystä eikä EU:n globaaleja kilpailutavoitteita. Uudistuksen ytimessä on aidosti yhtenäinen sisämarkkina verkoille.
Uuden asetuksen myötä operaattori tai palveluntarjoaja voisi tarjota palveluja koko EU:ssa rekisteröitymällä vain yhteen jäsenmaahan. Tämä vähentää hallinnollista taakkaa ja helpottaa rajat ylittävää toimintaa. Käytännössä muutos suosii EU-laajuisia toimijoita ja kiristää kilpailua kansallisilla markkinoilla. Kansallista sääntelyä yhdenmukaistetaan, vaikka viranomaisvalvonta säilyy jäsenmaissa.
Asetus muuttaa radiotaajuuksien käyttöä investointiystävällisemmäksi. Taajuusluvat pitenevät ja niistä tulee oletusarvoisesti uusittavia. Taajuuksien jakamista operaattoreiden kesken helpotetaan.
Satelliittiviestinnässä siirrytään EU-tason lupamalliin. Tämä mahdollistaa pan-eurooppalaisten satelliittipalvelujen rakentamisen ilman 27 erillistä lupaprosessia.
Merkittävin yksittäinen muutos koskee vanhoja kupariverkkoja. Digital Networks Act velvoittaa jäsenmaat laatimaan kansallisen siirtymäsuunnitelman, jossa kupariverkot ajetaan alas vuosina 2030–2035.
Suunnitelmat on toimitettava komissiolle vuonna 2029. Kuluttajille on samalla taattava selkeä tiedotus, palvelujen jatkuvuus ja toimivat korvaavat yhteydet. Käytännössä tämä tekee valokuidusta ja muista korkean kapasiteetin verkoista EU:n uuden perusinfrastruktuurin.
Uusi asetus vahvistaa verkkojen turvallisuutta ja resilienssiä. EU-tasolle luodaan varautumissuunnitelma luonnonkatastrofeihin ja ulkoiseen vaikuttamiseen. Riippuvuuksia korkean riskin toimittajista pyritään rajoittamaan. Linja tukee komission viimeaikaisia toimia poistaa riskivalmistajien laitteita kriittisestä verkkoinfrastruktuurista.
Telealan edunvalvojat ovat suhtautuneet esitykseen varauksella. Vaikka taajuuslinjauksia pidetään myönteisinä, osa toimijoista katsoo, etteivät ne vielä yksin riitä ratkaisemaan operaattoreiden investointipainetta.
Esitys etenee seuraavaksi European Parliamentin ja neuvoston käsittelyyn. Lopullinen vaikutus investointeihin ratkeaa lainsäädäntöprosessin aikana.
Kuva: Euroopan komission lehdistöpalvelu