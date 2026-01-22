Iridium Communications on ottanut merkittävän askeleen kohti suoraa satelliittiyhteyttä päätelaitteisiin. Yhtiö kertoo testanneensa onnistuneesti NTN-yhteyksiä, joissa viestit kulkevat suoraan matkapuhelin- ja IoT-laitteiden sekä Iridiumin LEO-satelliittien välillä. Kyse ei ole enää konseptista, vaan toimivasta yhteydestä oikeassa verkossa.
Testit tehtiin niin sanotusti on-air. Viestit välitettiin kaksisuuntaisesti Iridiumin olemassa olevan satelliittikonstellaation kautta. Yhteys perustuu 3GPP:n määrittelemään NB-IoT NTN -standardiin. Tämä on keskeistä, sillä ratkaisu ei vaadi omia, suljettuja teknologioita.
Oleellinen yksityiskohta on se, että NTN-toiminnallisuus aktivoitiin satelliitteihin ohjelmistopäivityksellä. Iridium hyödynsi ohjelmistoradioihin perustuvaa arkkitehtuuriaan. Uutta laitteistoa avaruuteen ei tarvittu.
Testeissä käytettiin Nordic Semiconductorin vähävirtaista nRF9151-piiriä. Kyse on tavallisesta LTE-M- ja NB-IoT-moduulista, joka tukee myös NTN-yhteyksiä. Tämä osoittaa, että satelliittiyhteys voidaan toteuttaa vakioiduilla, akulla toimivilla päätelaitteilla.
Iridiumin mukaan palvelu on suunnattu erityisesti operaattoreille. Sen avulla mobiiliverkkojen katvealueet voidaan paikata ilman uutta maanpäällistä infrastruktuuria. Samalla avautuu uusia käyttökohteita, kuten hätäviestintä, seuranta, logistiikka, maatalous ja kriittinen infrastruktuuri.
Yhtiö valmistelee parhaillaan testien beeta-vaihetta. Tavoitteena on kaupallinen NTN Direct -palvelu vuoden 2026 aikana. Jos aikataulu pitää, Iridiumista tulee ensimmäinen toimija, joka tarjoaa aidosti globaalin ja standardipohjaisen suoran satelliittiyhteyden päätelaitteille.