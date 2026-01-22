Helsinkiläinen IT-konsulttiyhtiö Rakettitiede on perustanut tytäryhtiön Tampereelle. Uuden yksikön vetäjäksi on nimitetty pitkän linjan IT-johtaja Ari Minkkinen, joka vastaa toiminnan käynnistämisestä ja kasvattamisesta Pirkanmaalla. - Koodi on arvokasta vain, jos se tuottaa liiketoimintahyötyjä, hän sanoo.
Minkkisen mukaan konsultoinnissa tärkeintä on aito keskustelu ja asiakkaan todellisten tarpeiden ymmärtäminen. Pirkanmaalla lähes 25 vuotta asunut Minkkinen tuo mukanaan kokemusta johto-, myynti- ja asiantuntijatehtävistä. Hän on työskennellyt aiemmin muun muassa Futuricella, Vincitilla, Digialla ja Solitalla sekä teleoperaattorikentällä.
Yhtiön toimitusjohtaja Juha Huttusen mukaan Minkkinen on luonteva valinta viemään Rakettitieteen toimintaa uudelle alueelle. Pirkanmaalle on viime vuosina sijoittunut runsaasti teknologiaosaamista hakevia yrityksiä, ja markkinan odotetaan vahvistuvan edelleen.
Laajentumisen yhteydessä Rakettitiede avaa rekrytointeja Tampereella. Tavoitteena on houkutella kokeneita kehittäjiä ympäristöön, jossa yhdistyvät vaativat projektit ja mahdollisuus vaikuttaa asiakkaiden liiketoiminnan kehitykseen.
Tampereen ja Pirkanmaan alue on yksi Suomen vahvimmista teknologiakeskittymistä. Alueella korostuvat teollisuuden, puolustusteknologian ja vaativien digihankkeiden tarpeet. Rakettitiede kertoo asiakkaiden toivoneen paikallista läsnäoloa, mikä nopeutti päätöstä laajentumisesta.
Rakettitiede profiloituu tarjoamaan erittäin kokeneita asiantuntijoita liiketoimintakriittisiin kehitysprojekteihin. Paikallinen läsnäolo nähdään tärkeänä erityisesti hankkeissa, joissa vaaditaan tiivistä yhteistyötä.