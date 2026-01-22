Saksalainen Rutronik Elektronische Bauelemente GmbH on uudistanut johtorakennettaan vuoden 2026 alusta tavoitteenaan nopeampi päätöksenteko ja tehokkaampi asiakaspalvelu. Euroopan suurimpiin elektroniikkakomponenttien jakelijoihin kuuluva yhtiö keskittää nyt myynnin, markkinoinnin ja logistiikan saman operatiivisen johdon alle. Vetovastuun ottaa Fabian Plentz.

Askelmoottorien mikroaskellus ei ole uusi tekniikka. Sen käyttöönotto on kuitenkin perinteisesti vaatinut paljon ohjelmointia, suurta pulssitaajuutta ja huolellista virranhallintaa. Toshiba pyrkii nyt muuttamaan asetelman uudella askelmoottoriohjaimellaan, jossa mikroaskelluksen monimutkaisuus on siirretty ohjainpiirin sisälle.

Helsinkiläinen IT-konsulttiyhtiö Rakettitiede on perustanut tytäryhtiön Tampereelle. Uuden yksikön vetäjäksi on nimitetty pitkän linjan IT-johtaja Ari Minkkinen, joka vastaa toiminnan käynnistämisestä ja kasvattamisesta Pirkanmaalla. - Koodi on arvokasta vain, jos se tuottaa liiketoimintahyötyjä, hän sanoo.

Iridium Communications on ottanut merkittävän askeleen kohti suoraa satelliittiyhteyttä päätelaitteisiin. Yhtiö kertoo testanneensa onnistuneesti NTN-yhteyksiä, joissa viestit kulkevat suoraan matkapuhelin- ja IoT-laitteiden sekä Iridiumin LEO-satelliittien välillä. Kyse ei ole enää konseptista, vaan toimivasta yhteydestä oikeassa verkossa.

QMill kertoo ottaneensa merkittävän askeleen kohti käytännöllistä kvanttietua. Yhtiön uusien simulointitulosten mukaan kvanttietu voidaan osoittaa jo 48 kubitin kvanttitietokoneella, kun porttitarkkuus on 99,94 prosenttia. Kyse on selvästä muutoksesta aiempiin arvioihin, joissa kvanttietu edellytti noin 200 kubittia ja lähes täydellistä, 99,99 prosentin tarkkuutta.

Euroopan komission mukaan EU tarvitsee nopeammin valokuitua, kehittyneempiä mobiiliverkkoja ja turvallisia satelliittiyhteyksiä. Komission teknologiasuvereniteetista vastaava varapuheenjohtaja Henna Virkkunen korostaa, että suorituskykyinen ja häiriönkestävä digitaalinen infrastruktuuri on Euroopan kilpailukyvyn ja digitaalisen omavaraisuuden perusta.

Suomalaisen kupariverkon aikakausi astui lähemmäksi loppuaan tänään Lahdessa, kun DNA sammutti viimeisen lankapuhelinverkkoa palvelleen puhelinkeskuksensa. Harjukadulla sijaitsevan keskuksen virrat katkaisi symbolisesti DNA:n toimitusjohtaja Jussi Tolvanen.

PC-markkina kääntyi viime vuonna selvään kasvuun. Gartnerin ennakkotietojen mukaan koko vuoden 2025 aikana PC-toimitukset nousivat 270 miljoonaan kappaleeseen. Kasvua kertyi 9,1 prosenttia vuodesta 2024. Kyseessä on selvä elpyminen kahden heikon vuoden jälkeen.

Viime päivinä teknologiamediassa on kiertänyt poikkeuksellisen synkkä analyysi OnePlus-brändin tulevaisuudesta. Useat lähteet väittävät, että OnePlus olisi ajautumassa hallittuun alasajoon osana emoyhtiö OPPO-konsernin sisäistä rakennemuutosta. Varmaa näyttöä tästä ei ole, mutta väitteet ovat herättäneet laajaa keskustelua.

Emerson laajentaa National Instrumentsin PXI-testialustaa uusilla, aiempaa edullisemmilla PXIe-laitteilla. Tavoitteena on madaltaa modulaaristen testijärjestelmien käyttöönoton kynnystä ilman, että mittaustarkkuudesta tai suorituskyvystä tingitään.

Amerikkalainen Triad Semiconductor on tuonut tuotantoon TS5510-piirin, joka rikkoo perinteisen audio-etupään jaottelun mikrofonille ja linjatasolle. Uusi kaksikanavainen AFE on suunniteltu käsittelemään molemmat signaalit yhdellä sisääntulolla ilman ulkoisia padeja tai erillisiä tulopolkuja.

Englantilainen Anglia Components laajentaa STMicroelectronicsin virallista jakelutoimintaansa Pohjoismaihin ja Baltiaan. Uusi sopimus kattaa myös Suomen ja tuo alueelle vahvemman paikallisen design-in-tuen, kenttäsovellusinsinöörit sekä laajemman teknisen ja kaupallisen palvelumallin. Haastattelussa Anglian markkinointijohtaja John Bowman avaa, miksi Suomi on keskeinen markkina-alue ja miten Anglia aikoo erottua globaaleista broadline-jakelijoista.

Perinteisillä avaruuslennoilla on aiemmin suoritettu laskentaa yli 20 vuotta vanhalla prosessoritekniikalla, jonka avulla on selvitty sekä Maan kiertoradan että syvän avaruuden laskentatehtävistä. Viime aikoina Maata kiertävät matalan kiertoradan lennot ovat yleistyneet nopeasti, ja niihin riittää säteilynsiedoltaan ja kustannuksiltaan kevyempikin prosessoriratkaisu. Microchip on kehittänyt piirikolmikon, joka täyttää kaikki modernien avaruuslentojen vaatimukset.

Tuulilasin huurtuminen ja jäätyminen on sähköautoille selvä ongelma. Perinteinen lämmitykseen perustuva sulatus kuluttaa paljon energiaa ja toimii hitaasti kovassa pakkasessa. Nyt markkinoille on tulossa tekniikka, joka irrottaa jään tuulilasista jopa minuutissa ja murto-osalla energiankulutuksesta.

Teollisen reunalaskennan tekoäly siirtyy uuteen vaiheeseen. Saksalainen congatec on julkistanut uuden COM Express Compact -moduulin, joka pystyy ajamaan tekoälysovelluksia paikallisesti ilman pilvipalveluja tai erillisiä kiihdytinkortteja.

Raspberry Pi on ottanut merkittävän askeleen kohti paikallista, laitepohjaista tekoälyä. Yhtiö on julkistanut Raspberry Pi AI HAT+ 2 -lisäkortin, joka tuo generatiivisen tekoälyn tuen suoraan Raspberry Pi 5 -kortille ilman pilvipalveluita.

Suomalainen valaistuksenohjauksen ja älykkäiden rakennusratkaisujen toimittaja Helvar on solminut historiansa suurimman sopimuksen Turkin valtionhallinnon mittavaan rakennushankkeeseen. Kyseessä on yli sadan vuoden aikana merkittävin yksittäinen kauppa yhtiölle, joka vahvistaa Helvarin asemaa kansainvälisten, korkean turvallisuustason julkisten kohteiden teknologiapartnerina.

Geotabin laaja telematiikka-analyysi osoittaa, että sähköautojen pikalataus kuluttaa akustoa selvästi nopeammin kuin hidas lataus. Aineisto perustuu yli 22 000 ajoneuvoon ja 21 eri automalliin. Tulokset koskevat todellista käyttöä, eivät laboratoriotestejä.

RECOM Power GmbH avaa uuden tuotekehityskeskuksen ja SMT-prototypointilinjan Xiameniin. Yhtiön mukaan ratkaisu ei ole pelkkä kapasiteettilaajennus, vaan strateginen muutos, jossa tuotekehitys tuodaan fyysisesti lähelle valmistusta.

Suomalaiset tietotyöntekijät hyödyntävät tekoälyä työssään selvästi enemmän kuin ruotsalaiset. Ero näkyy sekä käytön yleisyydessä että säännöllisyydessä. Tämä käy ilmi HP:n teettämästä Suomea ja Ruotsia vertailevasta tutkimuksesta.