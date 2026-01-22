Saksalainen Rutronik Elektronische Bauelemente GmbH on uudistanut johtorakennettaan vuoden 2026 alusta tavoitteenaan nopeampi päätöksenteko ja tehokkaampi asiakaspalvelu. Euroopan suurimpiin elektroniikkakomponenttien jakelijoihin kuuluva yhtiö keskittää nyt myynnin, markkinoinnin ja logistiikan saman operatiivisen johdon alle. Vetovastuun ottaa Fabian Plentz.
Uudessa mallissa Plentzille raportoivat sekä myyntijohto että markkinointijohto. Aiemmin nämä toiminnot olivat osin erillään. Muutoksen tavoitteena on purkaa organisaatiosiiloja ja nopeuttaa reagointia markkinatilanteisiin.
Toimitusjohtaja Thomas Rudelille raportoivat jatkossa vain Plentz sekä talousjohtaja Michael Badinger. Tämä vapauttaa toimitusjohtajan aikaa pitkän aikavälin strategiaan ja yhtiön sukupolvenvaihdoksen hallintaan.
Rutronikin mukaan myynnin, tuotehallinnan ja logistiikan yhdistäminen saman johdon alle parantaa erityisesti design-in-asiakkaiden palvelua. Kun komponenttivalinnat, saatavuus ja toimitusketju ovat tiiviimmin koordinoituja, asiakkaille voidaan tarjota nopeammin vaihtoehtoja esimerkiksi saatavuusongelmien tai äkillisten kysyntäpiikkien aikana.
Osana muutosta Plentzistä tulee myös Rutronik-konsernin virallinen puhemies. Ulkoinen viestintä ja mediayhteydet keskitetään hänen vastuulleen, ja konserni perustaa samalla keskitetyn lehdistötoiminnon.
Rutronikin mukaan organisaatiomuutos luo pohjan aiempaa ketterämmälle toiminnalle markkinassa, jossa komponenttien saatavuus, toimitusvarmuus ja nopea tekninen tuki ovat yhä keskeisempiä kilpailutekijöitä.