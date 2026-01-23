Ericsson tuo 5G Advanced -verkoihin merkittävän parannuksen paikannustarkkuuteen. Yhtiön mukaan 5G SA -verkkoon integroidulla ratkaisulla käyttäjän tai laitteen sijainti voidaan määrittää ulkotiloissa alle kymmenen senttimetrin tarkkuudella ja sisätiloissa alle metrin tarkkuudella. Kyse on selvästä harppauksesta aiempiin mobiilipohjaisiin paikannusmenetelmiin verrattuna.
Oleellista on, että paikannus on toteutettu suoraan 5G-verkon ydinominaisuutena. Operaattorin ei tarvitse rakentaa erillistä paikannusinfrastruktuuria, eikä päätelaitteisiin vaadita lisäantureita, sovelluksia tai beacon-verkkoja. Käytännössä palvelu voidaan ottaa käyttöön ohjelmistopäivityksellä 5G SA -verkossa.
Ulkotilojen senttitason tarkkuus perustuu Real-Time Kinematics -tekniikkaan, joka on tuttu tarkasta satelliittipaikannuksesta. Nyt vastaava tarkkuus tuodaan mobiiliverkkoon, jolloin paikannus toimii myös ympäristöissä, joissa GNSS-yhteydet ovat epäluotettavia. Sisätiloissa tarkkuus jää luonnollisesti heikommaksi, mutta alle metrin taso riittää jo moniin teollisiin ja turvallisuuskriittisiin käyttötapauksiin.
Ericsson korostaa myös sitä, että sama 5G-pohjainen paikannustekniikka toimii sekä sisällä että ulkona. Tämä mahdollistaa saumattoman paikannuksen esimerkiksi tehtaissa, logistiikkakeskuksissa ja sairaaloissa, joissa liikutaan jatkuvasti rakennusten sisällä ja ulkona ilman teknologian vaihtoa.
Energiatehokkuus on toinen keskeinen etu. 5G-verkon kautta tapahtuva paikannus kuluttaa vähemmän virtaa kuin satelliittipohjaiset ratkaisut, mikä on tärkeää erityisesti IoT-laitteissa, ajoneuvoissa ja drooneissa.
Operaattoreille Ericsson tarjoaa valmiit rajapinnat, joiden kautta sijaintitietoa voidaan hyödyntää suoraan sovelluksissa. Mahdollisia käyttökohteita ovat muun muassa virtuaaliset turva-alueet, omaisuuden ja ajoneuvojen seuranta, tuotannon ohjaus sekä henkilö- ja tavaravirtojen analysointi.
Teknologiaa on jo pilotoitu valittujen asiakkaiden kanssa, ja kaupallisten 5G Advanced -paikannuspalveluiden on määrä tulla markkinoille vuoden 2026 aikana. Samalla paikannuksesta on tulossa yksi keskeinen keino, jolla operaattorit voivat laajentaa 5G SA -verkkojen liiketoimintaa perinteisen mobiilidatan ulkopuolelle.