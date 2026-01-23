– Suuri osa Pohjoismaiden digitaalisesta infrastruktuurista on yli 20 vuotta vanhaa ja alkaa olla kapasiteettinsa äärirajoilla. Nyt valmistaudumme vastaamaan nopeasti kasvavaan kysyntään, jota vauhdittavat erityisesti datakeskus- ja tekoälykeskittymien kasvu, sanoo GlobalConnectin Carrier-liiketoiminnasta vastaava johtaja Pär Jansson.
GlobalConnect käynnistää mittavan runkoverkon päivityshankkeen, jossa yhtiö kolminkertaistaa verkon kapasiteetin myös Suomessa. Kaksivuotinen investointiohjelma on osa Pohjoismaita kattavaa kokonaisuutta, jossa kapasiteettia kasvatetaan yhteensä noin 1 250 kilometrin matkalla.
Suomessa päivitykset koskevat 13 kaupunkia ja kuntaa, ja työt käynnistyvät vuoden 2026 ensimmäisellä neljänneksellä. Tavoitteena on varmistaa, että runkoverkko pystyy palvelemaan kasvavaa dataliikennettä luotettavasti myös tulevina vuosikymmeninä.
Yhtiön mukaan uudistus toteutetaan pääosin olemassa olevaa infrastruktuuria hyödyntäen. Verkkoon lisätään uusia, erittäin suurikapasiteettisia valokuitukaapeleita, joilla tiedonsiirtokapasiteetti kasvaa kriittisillä digitaalisilla valtaväylillä Suomen ja muiden Pohjoismaiden välillä.
Hanke ei rajoitu pelkästään maaverkkoon. GlobalConnect toteuttaa samanaikaisesti useita merikaapeliprojekteja Itämerellä, jotka yhdistävät Suomen entistä vahvemmin Ruotsiin, Ahvenanmaahan, Viroon ja Gotlantiin. Näin parannetaan verkon redundanssia ja toimintavarmuutta myös häiriötilanteissa.
– Kolminkertaistamalla runkoverkon kapasiteetin ja rakentamalla uusia merikaapeleita vahvistamme alueellista resilienssiä pitkälle tulevaisuuteen, Jansson toteaa.
Koko Pohjoismaita koskevan hankkeen investoinnin arvo on noin 40 miljoonaa euroa, ja sen on määrä valmistua vuoteen 2027 mennessä. Päivitys on osa GlobalConnectin Bifrost-ohjelmaa, jossa yhtiö modernisoi ja laajentaa Pohjoismaiden valokuituverkkoa yhteensä yli 3 000 kilometrillä.