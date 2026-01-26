Ericsson ei odota radioverkkoliiketoiminnan (RAN) kasvavan vuonna 2026. Yhtiön mukaan markkina pysyy käytännössä paikallaan, ja kasvu haetaan muilta alueilta. Painopiste siirtyy yritysasiakkaisiin, viranomais- ja turvallisuuskriittisiin verkkoihin sekä 5G-ytimiin.
Toimitusjohtaja Börje Ekholm totesi, että RAN-markkinan vaisu kehitys jatkuu. Ericsson aikoo vastata tilanteeseen lisäämällä panostuksia puolustussektorille ja jatkamalla kulurakenteen optimointia. Tavoitteena on turvata kannattavuus ja kassavirta myös heikossa investointiympäristössä.
Vuoden 2025 viimeinen neljännes osoitti yhtiön mukaan strategian toimivan. Liikevaihto laski 5 prosenttia valuuttavaikutusten vuoksi, mutta orgaaninen kasvu oli 6 prosenttia. Kasvu tuli enterprise- ja mission critical -ratkaisuista sekä 5G core -liiketoiminnasta.
Alueellisesti kehitys oli kaksijakoista. Euroopassa, Lähi-idässä ja Afrikassa myynti kasvoi 7 prosenttia, mikä johtui erityisesti viranomaisverkkojen kysynnästä. Kaakkois-Aasiassa myynti kasvoi 6 prosenttia Vietnamin kiihtyneiden 5G-investointien ansiosta. Amerikassa myynti laski 11 prosenttia kovan kilpailun ja asiakkaiden verkko-investointien vähenemisen vuoksi. Koillis-Aasiassa pudotus oli 27 prosenttia.
Ericssonin liikevaihto oli Q4/2025:llä 69,3 miljardia kruunua, kun vuotta aiemmin se oli 72,9 miljardia. Verkkoliiketoiminnan myynti laski 6 prosenttia 44,2 miljardiin kruunuun. Cloud Software and Services -liiketoiminta kasvoi 3 prosenttia ja ylsi 20 miljardiin kruunuun.
Enterprise-liiketoiminnan myynti laski 25 prosenttia 4,6 miljardiin kruunuun. Pudotus johtui pitkälti iconectivin myynnistä, joka vei liikevaihdosta noin 1,1 miljardia kruunua.
Liikevoitto (EBITA) nousi 11,6 miljardiin kruunuun ja EBITA-marginaali parani 16,7 prosenttiin. Nettotulos kasvoi 8,6 miljardiin kruunuun. Vapaa kassavirta ennen yritysjärjestelyjä oli 14,9 miljardia kruunua.
Koko vuonna 2025 Ericssonin liikevaihto oli 236,7 miljardia kruunua. Yhtiön nettokassa nousi vuoden lopussa 61,2 miljardiin kruunuun. Hallitus esittää osingon nostamista 3,00 kruunuun osakkeelta ja 15 miljardin kruunun omien osakkeiden takaisinosto-ohjelmaa.