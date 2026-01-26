Intel myöntää käytännössä, ettei se pysty toimittamaan markkinoille niin paljon suorittimia ja palvelinpiirejä kuin kysyntä edellyttäisi. Tämä käy ilmi yhtiön vuoden 2025 tuloksesta ja erityisesti alkuvuodelle 2026 annetusta varovaisesta ohjeistuksesta.
Yhtiön liikevaihto jäi neljännellä neljänneksellä 13,7 miljardiin dollariin ja laski neljä prosenttia edellisvuodesta. Koko vuoden liikevaihto pysyi käytännössä paikallaan. Samaan aikaan Intel korostaa, että kysyntä erityisesti datakeskus- ja tekoälymarkkinoilla on vahvaa. Tämä näkyy esimerkiksi Nvidian erittäin voimakkaassa kasvussa. Intel ei ole päässyt mukaan AI-buumiin.
Taloudellinen pullonkaula on valmistuksessa. Intelin talousjohdon mukaan tarjolla oleva tuotantokapasiteetti on alkuvuonna alimmillaan, ja toimituskyky alkaa parantua vasta toisen neljänneksen aikana. Tämä tarkoittaa, että myyntiä jää tekemättä, vaikka markkina vetäisi.
Ongelma liittyy uusien prosessitekniikoiden ylösajoon. Intel on siirtymässä 18A-valmistusprosessiin ja samaan aikaan rakentamassa omaa sopimusvalmistusliiketoimintaansa. Tämä ns. ramp-vaihe sitoo kapasiteettia ja heikentää lyhyellä aikavälillä tuotantomääriä ja tehokkuutta.
Tilannetta pahentaa se, että Intel Foundry tekee edelleen suurta tappiota. Vaikka sopimusvalmistus tuo liikevaihtoa, se rasittaa koko konsernin kannattavuutta ja syö tulosta aikana, jolloin investoinnit ovat poikkeuksellisen korkealla tasolla.
Datakeskus- ja tekoälyliiketoiminta kasvoi neljännellä neljänneksellä selvästi, mutta kasvu ei näy täysimääräisesti kokonaisluvuissa juuri toimitusrajoitteiden vuoksi. Myös PC-puolella kysyntä on elpymässä, mutta Intel ei pysty hyödyntämään sitä täysimääräisesti.
Kokonaiskuva on ristiriitainen. Intelin tuotteille on kysyntää, mutta yhtiön valmistus ei vielä pysty vastaamaan siihen. Siksi ongelma näkyy suoraan liikevaihdossa, marginaaleissa ja alkuvuoden 2026 heikossa tulosohjeistuksessa.