Googlen kehittämä Sashiko-työkalu tuo tekoälyn suoraan Linux-ytimen koodin tarkastukseen. Tulokset ovat oikeastaan hätkähdyttäviä, sillä järjestelmä löytää virheitä, jotka kaikki koodia tarkastaneet ihmiset ovat ohittaneet.
Linux-ydinkehittäjä Roman Gushchinin mukaan Sashiko analysoi kernelin patchit automaattisesti ja antaa palautetta ennen kuin muutokset hyväksytään. Työkalu on ollut käytössä Googlen sisällä jo pidempään, mutta nyt se on avattu julkisesti ja otettu käyttöön koko Linux Kernel Mailing Listin tasolla.
– Mittauksissani Sashiko löysi 53 prosenttia bugeista tuhannen viimeaikaisen upstream-ongelman joukosta. Kaikki nämä virheet olivat sellaisia, jotka ihmiset olivat missanneet, Gushchin kertoo LinkedIn-postauksessaan.
Toisin kuin monet tekoälysovellukset ohjelmistokehityksessä, Sashiko ei generoi koodia. Sen rooli on toimia ylimääräisenä tarkastajana prosessissa, jossa kernelin kehittäjät lähettävät muutoksia arvioitavaksi sähköpostilistoille.
Järjestelmä lukee patchit, analysoi muutokset ja antaa palautetta ylläpitäjille ja kehittäjille. Tavoitteena on keventää koodikatselmoinnin kuormaa, joka on yksi kernel-kehityksen pullonkauloista.
Rustilla rakennettu agentti
Sashiko on kirjoitettu Rustilla ja toimii käytännössä itsenäisenä analyysimoottorina. Se ei tarvitse ulkoisia työkaluja Gitin lisäksi, mutta hyödyntää taustalla suuria kielimalleja.
Käytännössä analyysi tehdään LLM-palvelussa. Työkalua on testattu eniten Gemini 3.1 Pro -mallilla, mutta se tukee myös muita vaihtoehtoja, kuten Claudea sekä avoimen lähdekoodin malleja.
Kehittäjien mukaan analyysin laatu on korkea. Väärien hälytysten osuus jää alustavien arvioiden mukaan alle 20 prosenttiin, ja suuri osa näistä sijoittuu tulkinnanvaraisiin tapauksiin.
Linux-ytimen tapauksessa kustannukset eivät jää yhteisön harteille. Google tarjoaa infrastruktuurin ja maksaa LLM-kutsujen kustannukset, mikä mahdollistaa työkalun käytön koko kehittäjäyhteisölle.
Tekoäly tunnetusti generoi jo valtaosan koodista, mutta AI-koodiin on suhtauduttu kielteisesti avoimen lähdekoodin yhteisössä. Sashiko kuitenkin toimii laadunvarmistajana, joten se voidaan helpommin hyväksyä osaksi prosesseja. Jo Gushchinin kehumat tulokset pitävät paikkansa, malli voi levitä nopeasti myös muihin kriittisiin ohjelmistoprojekteihin, joissa yksittäiset bugit voivat aiheuttaa laajoja vaikutuksia.