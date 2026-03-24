Applen uusi C1X-modeemipiiri on saavuttanut käytännössä saman tason kuin Qualcommin ratkaisut 5G-yhteyksien latausnopeudessa ja viiveessä. Tämä käy ilmi Ooklan laajasta analyysista, joka perustuu Speedtest-mittauksiin eri puolilta maailmaa.
Ooklan mukaan C1X yltää reaalimaailmassa download-suorituskyvyssä samalle tasolle kuin Qualcommin X80-modeemi. Vielä merkittävämpää on, että Apple päihittää kilpailijansa viiveessä: iPhone Air oli nopeampi viiveitä mitattaessa 19:ssä 22:sta tutkitusta markkinasta.
Täysin tasoihin Apple ei kuitenkaan vielä yllä. Upload-nopeuksissa Qualcomm pitää edelleen etumatkaa, paikoin jopa kolmanneksen verran. Syynä on erityisesti kehittyneempi uplinkin kantoaaltojen yhdistäminen (carrier aggregation), jossa Applella on vielä kirittävää.
Applen kehitys on silti nopeaa. C1X on selkeä harppaus yhtiön ensimmäisestä omasta modeemista, ja parannus näkyy sekä hyvissä että heikoissa verkko-olosuhteissa. Erityisesti heikossa signaalissa uusi modeemi pitää yhteyden käyttökelpoisena aiempaa paremmin, mikä vähentää tilanteita, joissa yhteys käytännössä romahtaa.
Käytännön suorituskyvyssä erot Qualcommin ja Applen välillä ovat monin paikoin pieniä. Keskimääräisessä käytössä – eli ruuhkaisissa verkoissa ja vaihtelevissa kenttäolosuhteissa – käyttäjä ei useimmiten huomaa merkittävää eroa latausnopeuksissa. Sen sijaan viive-etu voi näkyä nopeampana reagointina sovelluksissa.
Tämä tekee latenssista uuden kilpailutekijän. Kun yhä useampi sovellus nojaa pilvipalveluihin ja generatiiviseen tekoälyyn, vasteaika alkaa määrittää käyttökokemusta enemmän kuin pelkkä datanopeus. Ooklan analyysin mukaan Apple on juuri tällä osa-alueella onnistunut kirimään ohi kilpailijan.
Arkkitehtuuritasolla erot säilyvät. Qualcomm hyötyy vuosien optimoinnista ja laajasta taajuus- ja operaattoritukien kirjosta, mikä näkyy erityisesti uplink-suorituskyvyssä ja monimutkaisissa verkkoympäristöissä. Apple taas hyödyntää tiukkaa integraatiota omien piirien välillä, mikä näkyy erityisesti viiveessä ja energiatehokkuudessa.
C1X:n myötä Apple ei enää pelaa modeemimarkkinoilla puolustuskannalla. Sen sijaan yhtiö on saavuttanut pisteen, jossa oma RF-suunnittelu toimii kilpailuetuna. Samalla suunta on selvä: seuraava sukupolvi tulee kirimään erityisesti uplink-ominaisuuksia, joissa Qualcomm on vielä edellä.