Suomalainen Sensofusion on kehittänyt droonien havaitsemiseen ja torjuntaan järjestelmän, jonka Rajavartiolaitos ottaa nyt käyttöön noin viiden miljoonan euron hankinnassa. Investoinnista 90 prosenttia rahoitetaan Euroopan unionin varoista.
Hankittava järjestelmä on suunniteltu tunnistamaan, paikantamaan ja seuraamaan miehittämättömiä ilma-aluksia sekä tarvittaessa häiritsemään niiden toimintaa. Ratkaisun ydin on radiosignaalien analyysiin perustuva havainto, jonka avulla drooni ja sen ohjaus voidaan tunnistaa ilman aktiivista säteilyä. Tämä tekee järjestelmästä vaikeammin havaittavan ja soveltuvan jatkuvaan valvontaan.
Rajavartiolaitos käyttää järjestelmää rajaturvallisuuden ylläpitämiseen, omien kohteidensa suojaamiseen sekä rikosten ennalta estämiseen ja selvittämiseen. Lisäksi sitä voidaan hyödyntää meripelastustehtävissä ja alueellisen koskemattomuuden valvonnassa.
Rajavartiolaitoksen mukaan hankinta on osa laajempaa kehitystä, jossa droonien muodostamaan uhkaan varaudutaan pitkäjänteisesti. Teknologian kehittämistä jatketaan yhteistyössä teollisuuden kanssa, ja viranomainen valmistelee jo useiden kymmenien miljoonien eurojen lisäinvestointeja droonitorjuntaan.
Sensofusionin toimitusjohtaja Tuomas Rasilan mukaan yhteistyö Rajavartiolaitoksen kanssa on jatkunut yrityksen alkuvaiheista lähtien, ja viranomaisella on ollut keskeinen rooli teknologian kehityksessä.