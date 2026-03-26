Samsungin uusi myyntitykki hämärtää lippulaivojen rajaa

Samsungin älypuhelinkatalogissa S-sarja edustaa lippulaivaa ja A-sarja keskihintaluokkaa. Uudet Galaxy A57- ja A37-puhelimet kuitenkin hämärtävät tätä eroa. Ne tuovat laatua, premium-tuntua ja tekoälyominaisuuksia selvästi alemmalla hinnalla.

A-sarja on Samsungille volyymibisnes. Se myy selvästi enemmän kuin S-sarja. Samsungin maajohtaja Mika Engblomin mukaan A-sarjalaisia myydään Suomessa noin 2,5 kertaa enemmän kuin S-sarjalaisia. Reilut 35 prosenttia A-sarjan kappalemyynnistä tulee yritysmyynnistä. Knox-palvelut ja laitehallinnan mahdollisuus A-sarjassa ovat merkittävässä osassa yritysmyynnissä, Engblom täydentää.

Suuri suosio on syynä sille, miksi A-sarjaan tuodaan nyt ominaisuuksia, jotka vielä hetki sitten kuuluivat lippulaivoihin. Viime vuonna tämä näkyi erityisesti tekoälyssä: Samsungin mukaan jo A56- ja A36-mallien käyttäjistä yli joka kymmenes piti tekoälyominaisuuksia laitteen tärkeimpänä ominaisuutena.

Uusissa A57- ja A37-malleissa tätä linjaa viedään pidemmälle. Mukana on niin sanottu Awesome Intelligence -kokonaisuus, joka ei ole enää yksittäisiä temppuja vaan käytännön työkaluja: puheen automaattista litterointia ja käännöstä, kuvien generatiivista editointia sekä agenttipohjaista käyttöä, jossa Bixby ja Googlen Gemini hoitavat tehtäviä sovellusten yli.

Teknisesti kiinnostavaa on, että Samsung tuo agenttimallin nyt keskihintaluokkaan. Bixby ohjaa laitteen asetuksia luonnollisella kielellä, kun taas Gemini hoitaa monivaiheisia tehtäviä sovellusten välillä. Tämä on sama suunta, jota nähdään lippulaivoissa – mutta nyt massamarkkinassa.

Samalla laitteiden fyysinen toteutus lähestyy premium-tasoa. Galaxy A57 on selvästi aiempaa ohuempi (6,9 mm) ja kevyempi, ja erityisesti kapeammat näyttökehykset tekevät siitä visuaalisesti lähempänä S-sarjaa. Käytännössä ero ei enää tunnu yhtä selvältä kädessä.

Myös muu speksitaso tukee tätä kehitystä. Molemmissa malleissa on 6,7 tuuman AMOLED-näyttö 120 hertsin virkistystaajuudella, 50 megapikselin pääkamera sekä IP68-luokiteltu rakenne. A57-malli tuo lisäksi kehittyneemmän kuvankäsittelyn, HDR-videon ja suuremman höyrykammion, jolla suorituskykyä pidetään yllä pidemmissä kuormituksissa.

Akun koko on 5000 mAh ja 45 watin tehoon kiihtynyt pikalataus nostaa varauksen noin 60 prosenttiin puolessa tunnissa. Samsung lupaa jopa kuusi Android-versiopäivitystä ja kuusi vuotta tietoturvatukea, mikä on edelleen poikkeuksellisen pitkä elinkaari tässä hintaluokassa.

Hintataso alleviivaa asetelmaa. Galaxy A37 maksaa 429–529 euroa ja A57 549–619 euroa. Näillä hinnoilla tarjolla on ominaisuuksia, jotka vielä pari vuotta sitten määrittelivät lippulaivapuhelimen.