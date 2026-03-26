Senttimetriluokan paikannus suoraan Click-kortilta

Paikannus ei ole enää integraatioprojekti. MIKROE pakkaa XSENSin RTK-tasoisen GNSS- ja inertianavigoinnin valmiiksi Click-kortiksi, joka tuo senttimetriluokan tarkkuuden suoraan embedded-kehittäjän pöydälle.

Uusi XSENS MTi-8 Click perustuu Xsensin MTI-8-5A-moduuliin, jossa satelliittipaikannus yhdistyy inertiasensoreihin ja reaaliaikaiseen sensorifuusioon. Tulos on jatkuva ja vakaa paikannus myös tilanteissa, joissa GNSS-signaali heikkenee tai katkeaa hetkellisesti. RTK-tilassa paikannustarkkuus yltää jopa senttimetriluokkaan, ja järjestelmä tuottaa asentotiedot jopa 100 hertsin päivitysnopeudella.

Kortti yhdistää gyroskoopin, kiihtyvyysanturin ja magnetometrin sekä tukee ulkoisia RTK-yhteensopivia GNSS-vastaanottimia UART-liitännän kautta. Liitännät kattavat UARTin, SPI:n ja I2C:n, ja konfigurointi onnistuu USB-C:n kautta. Kallistuskulmien eli sivuttaiskallistuksen (roll) ja etu–takakallistuksen (pitch) mittaustarkkuus on 0,5 astetta (RMS), ja suuntakulman (yaw) tarkkuus on 1 aste, kun käytössä on GNSS-avustus.

Keskeinen muutos on kuitenkin toteutustavassa. Siinä missä GNSS-, IMU- ja RTK-järjestelmien yhdistäminen on perinteisesti vaatinut merkittävää kehitystyötä, Click-muotoinen ratkaisu tekee kokonaisuudesta suoraan hyödynnettävän. mikroBUS-yhteensopivuus, ClickID-tunnistus ja avoimet mikroSDK-kirjastot mahdollistavat nopean prototypoinnin ilman raskasta integraatiota.

Ratkaisu on suunnattu erityisesti sovelluksiin, joissa paikannuksen tarkkuus ja jatkuvuus ovat kriittisiä. Tällaisia ovat robotiikka, autonomiset ajoneuvot, droonit, sekä tarkkuusmaatalouden ja mittausjärjestelmien sovellukset.