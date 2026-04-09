Ohiolainen Niobium tuo markkinoille uudenlaisen pilvialustan, jossa dataa voidaan käsitellä ilman, että sitä koskaan puretaan salauksesta. The Fog -niminen palvelu on nyt yksityisessä beeta-vaiheessa, ja sen julkinen julkaisu on suunniteltu tämän vuoden toiselle neljännekselle.
Alusta perustuu Fully Homomorphic Encryption -tekniikkaan, jonka idea on yksinkertainen mutta pitkään käytännössä hankala: laskenta tehdään suoraan salatulla datalla. Näin dataa ei tarvitse missään vaiheessa avata edes palveluntarjoajalle.
Käytännössä tämä tarkoittaa, että pilvipalvelu ei näe asiakkaan dataa lainkaan. Avaimet pysyvät datan omistajalla, eikä edes palvelun tarjoaja pääse käsiksi sisältöön. Samalla voidaan kuitenkin ajaa sovelluksia, analytiikkaa ja tekoälymalleja normaalisti.
Niobiumin ratkaisu ei ole pelkkä kiihdytinpiiri, vaan kokonainen alusta. The Fog yhdistää FPGA-pohjaisen laskentakiihdytyksen, kehittäjätyökalut ja pilviympäristön yhdeksi palveluksi. Yrityksen mukaan FHE-laskenta toimii sen mistic Core -kiihdyttimellä jopa kaksinkertaisella suorituskyvyllä verrattuna GPU-pohjaisiin ratkaisuihin.
Keskeinen tavoite on ratkaista kaksi FHE:n suurinta ongelmaa: suorituskyky ja käytettävyys. Alustaan kuuluu valmiita kirjastoja ja sovelluspohjia, joiden avulla kehittäjät voivat hyödyntää salattua laskentaa ilman syvää kryptografian osaamista.
Ensimmäiset käyttökohteet kohdistuvat erityisesti tilanteisiin, joissa data on herkkää tai säädeltyä. Tällaisia ovat esimerkiksi hajautettu koneoppiminen, tietoturvapoikkeamien tunnistus sekä niin sanottu semanttinen haku, jossa myös hakukysely pysyy salattuna.
Tällä hetkellä alusta toimii FPGA-raudan päällä, mutta Niobium kehittää rinnalle omaa ASIC-piiriä yhteistyössä puolijohdevalmistajien kanssa. Tarkoitus on kasvattaa suorituskykyä merkittävästi ilman, että ohjelmistoyhteensopivuus muuttuu.