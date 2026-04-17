Tekoäly tulee jo rakennustyömaille

- Tekoälyä käytetään vain, jos siitä on hyötyä. Mutta potentiaali on valtava, sanoi Admicom-konsernin toimitusjohtaja Simo Leisti eilen Helsingin messukeskuksessa uusilla SähköElectricity-messuilla.

Sähköurakointi on Leistin mukaan siirtymässä vaiheeseen, jossa tekoäly ei ole enää kokeilu, vaan käytännön työkalu työmaiden arjessa. Muutos näkyy erityisesti työnjohdossa, jossa aikaa vievä raportointi, dokumentointi ja tiedonhaku voidaan pitkälti automatisoida.

Admicomin arvion mukaan tekoäly voi säästää työnjohdolta jopa viisi tuntia viikossa, mikä tarkoittaa noin 12 000 euron vuotuista hyötyä per työnjohtaja.

Leisti jakaa tekoälyn hyödyntämisen kolmeen tasoon. Ensimmäisellä tasolla automatisoidaan manuaalisia tehtäviä, kuten työmaapäiväkirjoja, tekstituotantoa ja dokumentointia. Toisella tasolla tekoälyä käytetään jo uusien prosessien rakentamiseen. Kolmannella tasolla siitä tulee ennustemoottori, joka optimoi toimintaa ja parantaa päätöksentekoa.

Admicomin nykyiset ratkaisut ovat pitkälti ensimmäisellä tasolla, mutta tutkimusprojekteissa edetään jo pidemmälle. Yhtiö käynnisti vuonna 2025 yhteensä 2,4 miljoonan euron tutkimushankkeen, jossa selvitetään, mihin rakentamisen prosesseihin tekoäly tuo eniten arvoa. Tuloksena on syntynyt AI-agentteihin perustuvia työkaluja, joita käytetään jo projektien eri vaiheissa.

Yksi konkreettinen esimerkki on määrälaskenta. Perinteisesti työläs vaihe voidaan automatisoida niin, että tekoäly tunnistaa piirustuksista objektit, komponentit ja määrät. Tämä nopeuttaa tarjouslaskentaa, joka on sähköurakoinnissa kriittinen pullonkaula.

- Vain muutama prosentti tarjouksista johtaa tilaukseen. Siksi prosessin nopeuttaminen on keskeistä, Leisti korosti.

Työmaalla tekoälyä hyödynnetään lisäksi dokumentoinnissa, tiivistelmien teossa, tiedonhaussa ja työnkulkujen analysoinnissa. Tavoitteena ei ole pelkästään säästää aikaa, vaan parantaa myös laatua ja ennustettavuutta.

Leistin mukaan tekoälyn hyödyt jakautuvat kolmeen pääalueeseen. Se parantaa kasvua ja kannattavuutta muun muassa kustannustehokkuuden ja kassavirran kautta. Samalla työn laatu ja tehokkuus nousevat, kun virheet vähenevät ja prosessit sujuvoituvat. Kolmantena ulottuvuutena on kestävä kehitys ja turvallisuus, joissa tekoäly auttaa vähentämään hukkaa, päästöjä ja riskejä.

Admicom ei tarjoa tekoälyä erillisenä tuotteena, vaan se on integroitu osaksi yhtiön ohjelmistoalustaa. Käytännössä tekoäly toimii taustalla eri työvaiheissa, projektinhallinnasta tuotantoon ja hallintoon. Leistin viesti rakentamisen ammattilaisille oli selvä: sähköurakoinnissa kilpailukyky ei enää ratkea pelkästään työmaalla, vaan myös siinä, miten tehokkaasti dataa ja tekoälyä hyödynnetään.