MEMS kutistaa studiomikrofnin 4x5 millimetrin kokoon

Australialainen Røde väittää ottaneensa merkittävän askeleen kohti studiotason ääntä mikroskooppisessa koossa. Yhtiö esitteli uuden Sonaura-teknologian, joka nostaa MEMS-mikrofonien suorituskyvyn tasolle, jota on tähän asti pidetty mahdollisena vain perinteisillä kondensaattorimikrofoneilla.

Keskeinen väite on kova. Sonaura-MEMS saavuttaa 83 desibelin signaali-kohinasuhteen ja vain 11 dBA:n omakohinan. Lukemat ovat selvästi korkeampia kuin nykyisissä MEMS-ratkaisuissa, joissa esimerkiksi Infineonin XENSIV-sarjan huippumallit jäävät noin 73 desibeliin. Samalla mikrofoni mahtuu 4 x 5 millimetrin koteloon.

Tekninen perusta ei ole täysin uusi, mutta toteutus on poikkeuksellisen pitkälle viety. Ratkaisu pohjautuu Infineonin Sealed Dual Membrane -rakenteeseen, jossa kaksi kalvoa ja differentiaalinen mittaus vähentävät kohinaa ja säröä. Røde on yhdistänyt tähän oman analogia- ja ASIC-suunnittelunsa, jonka väitetään nostavan suorituskyvyn uudelle tasolle.

Käytännön merkitys voi olla huomattava. Jos luvut pitävät tuotannossa, MEMS-mikrofoni ei ole enää kompromissi, vaan vaihtoehto myös broadcast- ja studiotason käyttöön. Tämä avaa mahdollisuuden integroida korkealaatuinen äänenkaappaus suoraan pieniin laitteisiin ilman erillisiä mikrofonikapseleita.

Täysi läpimurto ei kuitenkaan ole vielä varma. Riippumattomia mittauksia ei ole julkaistu, eikä suorituskykyä esimerkiksi korkeilla äänenpaineilla tai koko taajuusalueella tunneta. MEMS-mikrofonien haasteena on perinteisesti ollut myös äänen luonnollisuus, ei pelkkä kohinataso.

Siksi Sonaura on tässä vaiheessa ennen kaikkea lupaus. Jos se lunastaa odotukset, MEMS-mikrofonit voivat ensimmäistä kertaa todella haastaa studiomikrofonit – eivät vain koolla, vaan myös äänenlaadulla.