Samsungin pitkään odotettu siirtymä piihiiliakkuihin näyttää jälleen askeleen lähempänä toteutumista. Tuoreiden vuototietojen mukaan yhtiö valmistelisi parhaillaan ensimmäistä älypuhelintaan, jossa uusi akkuteknologia otetaan käyttöön – todennäköisimmin Galaxy S27 -sarjassa.
Piihiiliakut perustuvat perinteisestä litiumioniakusta poikkeavaan anodirakenteeseen. Grafiitin sijaan käytetään piihiilipohjaista komposiittia, joka pystyy sitomaan moninkertaisen määrän litiumioneja. Tämä avaa mahdollisuuden selvästi suurempaan energiatiheyteen ilman, että akun fyysinen koko kasvaa. Käytännössä tämä tarkoittaa pidempää käyttöaikaa tai ohuempia laitteita – tai molempia.
Samsungin kohdalla teknologian käyttöönottoa on kuitenkin hidastanut yksi keskeinen ongelma: käyttöikä. Piipohjaiset anodit turpoavat lataus- ja purkusyklien aikana, mikä heikentää akun kestävyyttä. Aiemmissa testeissä yhtiö ei ole päässyt omiin tavoitteisiinsa, kun prototyypit ovat jääneet alle tuhannen lataussyklin, tavoitteen ollessa selvästi korkeampi.
Nyt tilanne voi olla muuttumassa. Vuotojen mukaan Samsung kehittää parhaillaan akun rakennetta usealla rintamalla: erotinkalvoja, kennorakennetta ja akunhallintaohjelmistoa optimoidaan, jotta käyttöikä saataisiin nostettua noin 1500 lataussykliin. Tämä olisi kriittinen raja kaupalliselle käyttöönotolle.
Huhut istuvat hyvin aiempaan kehityskaareen. Jo viime vuonna kerrottiin, että Samsung olisi hankkinut piihiiliakkujen kehitykseen erikoistuneen Group14 Technologies -yhtiön, mikä viittasi vahvaan strategiseen panostukseen teknologiaan. Virallista vahvistusta kaupasta ei kuitenkaan ole saatu.
Samsung on perinteisesti ollut varovainen akkuinnovaatioiden kanssa, mikä näkyy esimerkiksi siinä, että sen huippupuhelimet ovat pysyneet pitkään noin 5000 milliampeeritunnin kapasiteetissa. Samaan aikaan erityisesti kiinalaisvalmistajat ovat jo tuoneet markkinoille piipohjaisia ratkaisuja, joilla kapasiteetit ovat kasvaneet selvästi.
Jos uusimmat tiedot pitävät paikkansa, Samsung Galaxy S27 voisi olla ensimmäinen Samsungin malli, jossa piihiiliakku nähdään käytännössä. Ratkaisevaa on kuitenkin se, onko yhtiö onnistunut ratkaisemaan teknologian keskeisen heikkouden eli käyttöiän ilman kompromisseja turvallisuudessa.