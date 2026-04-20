MIKROE on saanut koko Click board -tuoteperheensä jakeluun DigiKeyn kautta. Käytännössä tämä tarkoittaa, että lähes 2000 erilaista lisäkorttia on nyt suoraan saatavilla yhdestä maailman käytetyimmistä komponenttijakelukanavista.
Click-kortit ovat pieniä, valmiita laajennusmoduuleja, joilla voidaan lisätä sulautettuihin järjestelmiin toimintoja ilman raskasta suunnittelutyötä. Tarjonta kattaa laajasti anturit, liitännät, langattoman yhteyden, tehohallinnan, näytöt ja käyttöliittymät. Korttien keskeinen idea on nopeuttaa kehitystä proof-of-conceptista toimivaan prototyyppiin.
MIKROEn ratkaisut perustuvat mikroBUS-standardiin, jota tukevat laajasti niin piirivalmistajat kuin kehitysalustojen tekijät. Standardin ansiosta lisäkortit voidaan liittää mikrokontrolleripohjaisiin järjestelmiin ilman merkittävää kytkentä- tai ohjelmistotyötä. Lisäksi ClickID-toiminto mahdollistaa kortin automaattisen tunnistuksen isäntäjärjestelmässä.
Yhtiö julkaisee uusia Click-kortteja lähes päivittäin, ja nykyinen valikoima kattaa 11 pääkategoriaa audiosta ja sensoreista moottoriohjaukseen ja langattomiin yhteyksiin. Kehittäjiä tukee myös EmbeddedWiki-alusta, josta löytyy suuri määrä referenssisuunnitelmia valmiine koodiesimerkkeineen.
Jakelusopimus DigiKeyn kanssa vahvistaa ennen kaikkea ekosysteemin saavutettavuutta. Monille suunnittelijoille DigiKey on jo valmiiksi ensisijainen hankintakanava, joten Click-korttien käyttöönotto integroituu nyt suoraan olemassa olevaan komponenttien hankintaprosessiin.