Kohuttu HDMI:n tappaja jää ideaksi

Vuosi sitten kiinalaisvalmistajien kehittämä GPMI esiteltiin kunnianhimoisena ratkaisuna, joka yhdistäisi videon, datan ja virransyötön yhteen kaapeliin ja haastaisi suoraan HDMI-liitännän. Nyt tilanne näyttää selvältä. Lähtö jäi lähtökuoppiin.

GPMI:n tekninen lupaus oli kova. Type-B-versio tarjosi jopa 192 gigabitin sekuntinopeuden ja 480 watin virransyötön, mikä ylittää selvästi nykyisen HDMI 2.1-standardin ominaisuudet. Ajatus yhdestä universaalista kaapelista oli houkutteleva erityisesti pelilaitteissa, kannettavissa ja XR-sovelluksissa.

Mutta liitäntätekniikassa pelkkä suorituskyky ei ratkaise. Ekosysteemi ratkaisee. Tässä GPMI ei ole onnistunut.

Vuoden aikana markkinoille ei ole tullut käytännössä yhtään laajasti saatavaa GPMI-yhteensopivaa laitetta. Suuret kansainväliset valmistajat ovat pysyneet olemassa olevissa ratkaisuissa, eikä standardi ole saanut tukea keskeisiltä toimialajärjestöiltä kuten HDMI Forum tai VESA.

Samaan aikaan markkina on ratkaissut ongelman toisella tavalla. USB-C-liitännän ympärille rakentunut kokonaisuus on kehittynyt nopeasti. USB4 yhdistettynä DisplayPort Alt Modeen ja Power Deliveryyn tarjoaa jo nyt käytännössä saman perusidean. Yhdellä kaapelilla siirtyvät kuva, data ja jopa 240 watin virta. Monessa käyttötapauksessa tämä riittää.

Myös perinteiset näyttöliitännät ovat kehittyneet. DisplayPort 2.1 nostaa kaistan 80 gigabittiin sekunnissa, ja HDMI:n seuraava sukupolvi on jo kehitteillä. GPMI:n etumatka on kaventunut ilman, että standardi on ehtinyt markkinoille.

Lisäksi GPMI:n käyttämä ADCP-suojaus, joka perustuu kiinalaisiin kryptografisiin algoritmeihin, on herättänyt epäluuloa länsimaissa. Yhteensopivuus ja tietoturva ovat keskeisiä tekijöitä liitäntästandardien hyväksynnässä, eikä GPMI ole näissä saanut jalansijaa.

Taustalla Shenzhen 8K UHD Video Industry Cooperation Alliance jatkaa standardin kehitystä, mutta ilman globaalia tukea sen vaikutus jää rajalliseksi. Kiinan kotimarkkina voi tarjota GPMI:lle jonkinlaisen elintilan, mutta kansainvälistä läpimurtoa ei ole näköpiirissä.

GPMI osoittaa hyvin, miten vaikeaa uusien liitäntästandardien läpimurto on. Teknisesti parempi ratkaisu ei riitä, jos ajoitus on väärä ja vaihtoehtoiset teknologiat ovat jo ehtineet ratkaista saman ongelman.