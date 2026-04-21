Saksalaisen Fraunhofer-instituutin fotonisten järjestelmien IPMS-tutkimusyksikkö tuo Li-Fi-teknologian teollisuuskäyttöön ratkaisulla, joka siirtää dataa valon avulla gigabitin nopeudella. Keskeinen lupaus on alle 100 nanosekunnin deterministinen viive, joka tähtää aidosti reaaliaikaiseen langattomaan ohjaukseen.
Jos väitteet pitävät käytännössä, optinen linkki voi paikata radiotekniikan heikoimmat kohdat teollisuudessa. Teollisuusverkkoihin tarjotaan nyt vaihtoehtoa, jossa kaapeli ja radio jätetään väliin ja data kulkee valon mukana. Fraunhofer IPMS:n kehittämä Li-Fi Grathus pyrkii yhdistämään gigabitin siirtonopeuden ja erittäin pienen, ennustettavan viiveen langattomassa yhteydessä.
100 nanosekunnin deterministinen viive on poikkeuksellinen arvo langattomille yhteyksille, joissa viiveen vaihtelu on tyypillisesti ongelma. Jos toteutus toimii ilmoitetusti, ratkaisu voisi soveltua robotiikan ja liikkeenohjauksen kaltaisiin sovelluksiin, joissa ajoitus ratkaisee.
Li-Fi hyödyntää valoa radiotaajuuksien sijaan, mikä tekee yhteydestä immuunin sähkömagneettisille häiriöille. Tämä on selkeä etu metallipitoisissa ja sähköisesti meluisissa tehdasympäristöissä, joissa Wi-Fi ja muut radiotekniikat kärsivät häiriöistä tai katveista. Samalla yhteys on luonnostaan rajattu näkyvyyslinjaan, mikä voi olla sekä etu että rajoite käyttökohteesta riippuen.
Ratkaisu tukee teollisuuden Ethernet-protokollia kuten Profinetia ja EtherCATia sekä TSN-tekniikkaa, mikä viittaa siihen, että sitä on pyritty integroimaan olemassa oleviin automaatioarkkitehtuureihin ilman suuria muutoksia. Käytännön tasolla tämä on kriittistä, sillä uudet fyysisen kerroksen teknologiat kaatuvat usein integraatio-ongelmiin, eivät suorituskykyyn.
LInkin maksimietäisyys jää muutamaan metriin, mikä rajaa käyttöä selvästi verrattuna radiotekniikoihin. Näin ollen teknologia ei korvaa langattomia verkkoja yleisesti, vaan täydentää niitä tietyissä kriittisissä linkeissä.
Käytännön käyttöönottoa varten tarjolla on evaluointipaketti, jolla optinen linkki voidaan kytkeä suoraan gigabitin Ethernet-yhteyden tilalle.