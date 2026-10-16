Yli 50 vuotta vanha C-kieli vahvistaa asemiaan maailman suosituimpien ohjelmointikielten joukossa. Lokakuun Tiobe-indeksissä C lukema nousi 11,33 prosenttiin, mikä on yli kaksi prosenttiyksikköä enemmän kuin vuotta aiemmin. Python jatkaa ylivoimaisena ykkösenä, mutta C pitää tiukasti kiinni toisesta sijastaan.
C:n asema on erityisen vahva sulautetuissa järjestelmissä, joissa ohjelmiston on toimittava lähellä laitteistoa ja usein hyvin rajallisilla resursseilla. Kielen vahvuuksia ovat tehokkuus, laaja työkalutuki ja vuosikymmenten aikana kertynyt ohjelmistokanta.
C:n sitkeyttä korostaa se, että ohjelmistokehityksessä on viime vuosina kiinnitetty yhä enemmän huomiota muistiturvallisuuteen. Erityisesti Rustia on nostettu C:n ja C++:n vaihtoehdoksi järjestelmäohjelmoinnissa. Rust onkin noussut Tiobe-listalla vuodessa sijalta 16 kymmenenneksi, mutta sen indeksilukema on edelleen vain 1,44 prosenttia.
C++ säilytti kolmannen sijansa 8,87 prosentin lukemalla, mutta Java on jälleen lähestynyt sitä. Javan lukema nousi 8,41 prosenttiin, joten kielten välinen ero on enää 0,46 prosenttiyksikköä.
Pythonin ylivoima on silti kiistaton. Sen indeksilukema nousi syyskuun 17,76 prosentista lokakuun 19,23 prosenttiin. Vuodentakaiseen verrattuna Python on kuitenkin menettänyt yli viisi prosenttiyksikköä.
Lokakuun kiinnostavimpiin muutoksiin kuuluu myös Julia-kielen paluu 20 suosituimman joukkoon kolmen vuoden tauon jälkeen. Julia nousi sijalle 18. Kieli pyrkii yhdistämään Pythonin helppokäyttöisyyden ja C++:n suorituskyvyn erityisesti numeerisessa ja tieteellisessä laskennassa.