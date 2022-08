ECF22 lähestyy - ilmoittaudu ilmaiseksi mukaan

ETN järjestää syyskuun 6. päivänä sulautetun tekniikan Embedded Conference Finland -tapahtuman. Vieraille tapahtuma on entiseen tapaan maksuton, mutta paikkoja on kuitenkin rajoitetusti, joten nyt on aika ilmoittautua mukaan.

Kävijät saavat päivän aikana aamiaisen, lounaan sekä pikkupurtavaa iltapäivän aikana. Tekninen ohjelma valmistuu kovaa vauhtia ja päivä alkaa kahdella keynote-esityksellä. Ohjelmaa päivittyy osoitteeseen www.embeddedconference.fi sitä mukaa, kun se varmistuu.

Varaa paikkasi heti täällä.