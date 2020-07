Norjalainen IoT-verkko houkuttelee pienillä moduuleilla

Kisa IoT-verkkojen tekniikoista ei ole ohi ja mukaan tulee myös uusia ratkaisuja. Yksi tuoreimpia on norjalaisen Radiocrafts AS:n kehittämä tekniikka, jossa käytetään sen omaa Mioty-protokollaa.

Protokolla on kehitetty erityisesti datansiirtoon älykkäistä sähkömittareista sekä teollisuuden valvontalaitteista pilveen. Uusin tuote on MIOTY1-moduuli, joka on ensimmäinen suojatusti koteloitu moduuli, johon on valmiiksi integroitu täydellinen Mioty-pino.

MIOTY1-moduuli on kooltaan hyvin pieni, vain 12,7 x 25,4 millimetriä. Se tukee ETSI:n TS 103 357 -määrityksiä ja toimii Euroopassa 868 megahertsin taajuuskaistalla. Moduuli on myös valmiiksi sertifioitu USA:n 915 megahertsin kaistalle.

Ultrakapeakaistainen radio mahdollistaa näköyhteydellä jopa 20 kilometrin kantaman mainitun Telegram Splitting -tekniikan avulla. Siinä datapaketit pilkotaan pieniksi alipaketeiksi anturitasolla, jonka jälkeen ne voidaan siirtää vastaanottimeen eri taajuuksilla ja eri aikoina.

Vastaanottimessa algoritmi skannaa eritaajuuksia ja osaa koota alipaketit yhtenäiseksi viestiksi. Vaikka puolet paketeista katoaisi matkalla, sisäänrakennetun redundanssin avulla vastaanotin osaa kuitenkin koota viestin.

TS-tekniikan avulla Mioty-linkki on hyvin kestävä. Se toimii vakaasti myös kohinaisissa oloissa ja ruuhkaisilla kaistoilla. Tämän takia Mioty-verkko sopii hyvin esimerkiksi laite- ja anturidatan siirtoon teollisuudessa. Käytännössä linkki toimii luotettavasti useiden kilometrien päähän.