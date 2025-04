Kalle Härkki on VTT:n uusi toimitusjohtaja

Tekniikan tohtori Kalle Härkki on nimitetty Teknologian tutkimuskeskus VTT:n uudeksi toimitusjohtajaksi 13.8.2025 alkaen. Härkki siirtyy VTT:lle Resand Oy:n toimitusjohtajan paikalta, jossa hän on työskennellyt vuodesta 2021 lähtien.

Härkki on tehnyt pitkän kansainvälisen uran Outotec Oyj:ssä useamman liiketoimintayksikön johtajana. Hän on toiminut Outokumpu Research Oy:n / Outotec Research Oy:n toimitusjohtajana sekä Outokumpu Oyj:ssä myynnin, tuotannon sekä tuotekehityksen globaaleissa rooleissa. Sen lisäksi Härkki on toiminut usean yhtiön ja säätiön hallituksen puheenjohtajana tai jäsenenä, mm. useita vuosia Helsingin Fysiikan tutkimuslaitoksen neuvottelukunnan ja Teknologiateollisuuden 100-vuotissäätiön hallituksen jäsenenä.

Härkin mukaan on upeaa päästä osaksi VTT:tä, joka on innovaatiokentän näköalapaikka Suomessa ja vahva toimija myös kansainvälisesti. - VTT:ssä minua kiinnostaa erityisesti mahdollisuus vaikuttaa monipuolisen tutkimuksen ja osaamisen kautta yhteiskunnallisesti merkittäviin asioihin. Odotan innolla, että pääsen aloittamaan yhtiössä, jolla on vahva maine ja joka on työnantajana houkutteleva.

VTT uutisoi tammikuussa, että sen nykyinen toimitusjohtaja Antti Vasara siirtyy yhtiön ulkopuolelle kesäkuun lopussa. VTT:n väliaikaisena toimitusjohtajana siirtymäaikana toimii yhtiön talousjohtaja Vesa Leino.