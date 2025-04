​Intelin uusi pomo laittaa tuulemaan – joka viides saa lähteä

Intel on ilmoittanut suunnittelevansa vähentävänsä jopa yli 20 prosenttia henkilöstöstään. San Francisco Chroniclen raportoimat vähennyksen olisivat samalla yhtiön historian suurin irtisanomisaalto.

Tämä päätös seuraa ensimmäisen vuosineljänneksen 821 miljoonan dollarin tappiota, vaikka yhtiö saavutti 12,7 miljardin dollarin liikevaihdon. Uudelleenjärjestelyt ovat osa uuden toimitusjohtajan, Lip-Bu Tanin, strategiaa yksinkertaistaa yhtiön toimintaa ja palauttaa kilpailukyky tekoälypiirien markkinoilla, joilla Intel on jäänyt jälkeen kilpailijoistaan kuten Nvidiasta.​

Tan, joka aloitti tehtävässään maaliskuussa 2025, on kritisoinut Intelin byrokraattista tehottomuutta ja korostanut tarvetta nopeuttaa päätöksentekoa sekä keskittyä tuottavuuteen. Hän on myös ilmoittanut, että henkilöstövähennykset alkavat vuoden toisen neljänneksen aikana ja etenevät mahdollisimman nopeasti seuraavien kuukausien aikana. Lisäksi Tan on määrännyt, että syyskuun 1. päivästä alkaen osa työntekijöistä palaa toimistolle neljäksi päiväksi viikossa.​

Intel on myös myynyt 51 prosentin osuuden ohjelmoitavien FPGA-piirien Altera-yksiköstään Silver Lake Managementille osana pyrkimyksiään keskittyä ydinliiketoimintaansa. Yhtiön työntekijämäärä on laskenut 124 800:sta 108 900:aan vuoden aikana.​

Tan on korostanut, että uudelleenjärjestelyt ovat välttämättömiä, jotta Intel voi kilpailla tehokkaammin ja keskittyä asiakkaidensa tarpeisiin. Hän on myös painottanut, että yhtiön on muututtava ketterämmäksi ja vähemmän monimutkaiseksi parantaakseen suorituskykyään.