200 miljoonan käyttäjän avoin ODF täyttää 20 vuotta

Open Document Format (ODF), maailman ainoa laajasti käytetty avoin standardi toimistodokumenteille, on täyttänyt 20 vuotta OASIS-järjestön virallisena standardina. Yli 200 miljoonaa käyttäjää turvautuu ODF:ään arjessaan.

ODF kehitettiin alun perin varmistamaan, että toimistodokumentit – kuten tekstiasiakirjat, taulukot ja esitykset – ovat saatavilla ja käytettävissä riippumatta käytetystä ohjelmistosta tai alustasta. Se pohjautuu XML-rakenteeseen ja tukee avoimuutta, pitkäaikaista säilytettävyyttä sekä vapautta kaupallisten ohjelmistotoimittajien rajoituksista.

- ODF ei ole vain tekninen formaatti, vaan symboli käyttäjän oikeudesta hallita omia tietojaan. Aikakautena, jolloin suljetut ohjelmistoekosysteemit yleistyvät, ODF tarjoaa vaihtoehdon, joka kunnioittaa käyttäjän vapautta, sanoo Eliane Domingos, The Document Foundationin puheenjohtaja.

ODF on käytössä erityisesti julkishallinnossa ja koulutuksessa useissa maissa, kuten Saksassa, Ranskassa ja Brasiliassa, joissa se on otettu osaksi strategioita, jotka tukevat digitaalisia oikeuksia ja riippumattomuutta. Standardi on virallisesti hyväksytty myös ISO:ssa (ISO/IEC 26300).

ODF:n natiivi tuki löytyy erityisesti LibreOfficesta – maailman tunnetuimmasta avoimen lähdekoodin toimisto-ohjelmistosta – sekä monista muista sovelluksista. Sen suosio perustuu paitsi avoimuuteen myös tekniseen kyvykkyyteen: ODF tukee tyylejä, taulukoita, laskentakaavoja, kuvia, digitaalista allekirjoittamista ja paljon muuta.

Juhlavuoden kunniaksi The Document Foundation julkaisee blogissaan sisältösarjan ODF:n kehityshistoriasta ja teknisestä evoluutiosta. Lisäksi ODF-teemaisia esityksiä ja tapahtumia järjestetään avoimen lähdekoodin konferensseissa ympäri maailmaa.