Lightning-liitäntä katosi Suomesta

Älypuhelinmarkkina Suomessa on käännekohdassa, kun sekä kuluttajakäyttäytyminen että uusi EU-lainsäädäntö muovaavat sitä nopeassa tahdissa. Vuoden 2025 ensimmäisellä neljänneksellä puhelinten ja oheislaitteiden myynti laski kappalemäärissä 1,1 %, mutta myynti euroissa nousi 2,7 prosenttia verrattuna edellisvuoden vastaavaan aikaan.

Tämä kertoo siitä, että kuluttajat panostavat laitteisiin enemmän, vaikka ostavat niitä harvemmin. Samalla puhelinten keskihinta laski 3,7 prosenttia, mikä viittaa edullisempien mallien kysynnän jatkumiseen.

Yksi suurimmista muutoksista markkinassa on Apple-laitteiden Lightning-liitännän katoaminen. EU:n määräyksestä kaikki uudet puhelimet on toimitettava USB-C-liitännällä, mikä tuli pakolliseksi vuoden 2024 lopusta lähtien. Muutos on ajanut vanhaa teknologiaa pois markkinoilta.

- Lightning-liitännäiset puhelimet ovat poistuneet valikoimasta. Ekosuunnitteluasetuksen myötä kaikista edullisimpien mallien valmistaminen ei ole enää kannattavaa, sanoo Jesse Kieksi, DNA:n Head of Devices.

Kesällä 2025 voimaan astuva ekosuunnitteluasetus lisää painetta valmistajille: laitteiden tulee kestää pidempään, saada säännöllisiä tietoturva- ja ohjelmistopäivityksiä sekä täyttää uusia iskunkestävyyttä ja akun kestävyyttä koskevia vaatimuksia. Tämä parantaa vastuullisuutta, mutta vaikeuttaa halvimpien mallien valmistusta, mikä puolestaan heikentää kuluttajien valikoimaa hintakriittisessä segmentissä.

Tammi–maaliskuussa 2025 puhelimia myytiin yhteensä 209 928 kappaletta (–1,1 %). Euroissa myynnin arvo kasvoi 2,7 prosenttia 463,5 miljoonaan euroon. Myydyn puhelimen keskihinta laski 453 euroon (–3,7 %).