Aalborgin yliopisto ja mittauslaitevalmistaja Anritsu ovat julkaisseet merkittäviä tutkimustuloksia, jotka edistävät tulevaisuuden 6G-verkkojen kehitystä. Professori Wei Fanin johtama tutkimusryhmä on keskittynyt erityisesti kanavan kuulosteluun, Massive MIMO -testaukseen ja antennimittausten kehittämiseen.

Vaikka internet on kehittynyt valtavasti, yksi sen peruselementeistä – IP-osoitteet – aiheuttaa yhä yllättäviä ongelmia. IPv4-osoitteiden niukkuus ei ole historiaa, vaan monille yrityksille se on edelleen konkreettinen kasvun este.

Kanadalainen SPARK Microsystems on julkaissut toisen sukupolven ultra wideband (UWB) -vastaanotinpiirinsä, SR1120:n, joka nostaa lyhyen kantaman langattoman viestinnän uudelle tasolle. Uusi piiri tarjoaa jopa 40 kertaa suuremman tiedonsiirtonopeuden kuin Bluetooth – samalla kun se kuluttaa 25 kertaa vähemmän virtaa ja tuottaa 60 kertaa pienemmän viiveen.

CSC eli Tieteen tietotekniikan keskus, Alankomaiden tutkimuslaitosten ICT-operoija SURF ja Nokia ovat onnistuneesti testanneet huippunopean, 1,2 terabitin sekuntinopeuteen yltävän tiedonsiirron Alankomaiden Amsterdamin ja Suomen Kajaanin välillä. Yli 3500 kilometrin mittainen kuituyhteys valmistaa tietä LUMI-AI-superkoneen ja tulevien tekoälytehtaiden massiivisille tietomäärille.

Tekoäly on tullut jäädäkseen – siitä ei ole epäilystäkään. Mutta mitä tapahtuu, kun siitä tulee myös kyberturvallisuuden suurin uhka?

Analog Devicesin kehittämä GMSL-teknologia avataan teollisuusstandardiksi uuden OpenGMSL-yhdistyksen kautta. Mukana laaja joukko autoteollisuuden ja puolijohdeteollisuuden suuria nimiä.

Sennheiser esittelee kompaktin mutta tehokkaan Bluetooth-adapterin, joka tekee huippuluokan langattomasta äänestä helposti saavutettavaa. Vain 2,2 grammaa painava ja 24 mm pitkä BTD 700 -adapteri mahdollistaa aptX Lossless- ja aptX Adaptive -koodekkien sekä Auracast-ominaisuuden käytön millä tahansa USB-C- tai USB-A-liitännällä varustetulla laitteella.

HDMI 2.2 on täällä ja pian kehittäjien käsissä – ja tuo mukanaan huimat 96 Gbps kaistanleveyden, uudet synkronointiprotokollat ja kehittyneemmän video- ja äänensiirron. Mutta samanaikaisesti Kiinasta nousee aivan uusi haastaja: GPMI. Tämä täysin uudenlainen liitäntästandardi lupaa paitsi nopeampaa tiedonsiirtoa, myös radikaalisti yksinkertaisemman laiteliitännän.

Nokia on lähtenyt mukaan merkittävään kansainväliseen yhteistyöhön, jossa kehitetään kvanttiturvallisia salausratkaisuja seuraavan sukupolven tietoverkkoihin. Yhteishankkeessa Nokian kumppaneina toimivat yhdysvaltalainen Honeywell sekä kansainvälinen verkkoinfrastruktuuriyhtiö Colt Technology Services.

Irlantilainen Taoglas on julkistanut uuden Thunder Series -sarjan, joka yhdistää antennin ja teollisuusreitittimen yhteen säänkestävään koteloon. Uutuusratkaisu helpottaa ulkokäyttöisten verkkolaitteiden asennusta ja tuo merkittäviä säästöjä materiaalikuluissa ja työajassa.

Oulun yliopiston 6G-lippulaivan kippari vaihtuu, kun varajohtaja Ari Pouttu hyppää ruoriin lennosta tutkimusohjelmaa johtaneen professori Matti Latva-ahon paikalle. Massiivista tutkimuskokonaisuutta ansioituneesti alusta asti vuodesta 2018 johtanut Latva-aho on valittu tutkimusvararehtoriksi, ja aloittaa viisivuotiskautensa heinäkuussa.

Sveitsiläinen u-blox on julkaissut uuden sukupolven GNSS-moduulin, ZED-X20P:n, joka tuo senttimetriluokan paikannuksen saavutettavaksi maailmanlaajuisesti. Kompakti ja energiatehokas moduuli on suunniteltu erityisesti teollisiin ja autonomisiin sovelluksiin, kuten älyrakentamiseen, maanmittaukseen, maatalouteen, robotiikkaan ja älykaupunkiratkaisuihin.

Piilaaksolainen xMEMS Labs esittelee maailman ensimmäisen SSD:n sisälle rakennetun aktiivisen jäähdytysjärjestelmän. Uusi µCooling-teknologia voi laskea levyjen lämpötilaa jopa 30 prosenttia ilman liikkuvia osia, mahdollistaen paremman suorituskyvyn datakeskuksissa ja ohuissa kannettavissa.

Globaali PC-myynti osoitti positiivista kehitystä vuoden 2025 alkupuoliskolla, yllättäen monet analyytikot ja markkinaseuraajat. IDC:n tuoreimman raportin mukaan perinteisten PC-tietokoneiden (pöytäkoneet, kannettavat ja työasemat) toimitusmäärät nousevat arviolta 274 miljoonaan yksikköön tänä vuonna, mikä tarkoittaa 4,1 % kasvua edellisvuoteen verrattuna.

Massachusetts Institute of Technologyn (MIT) tutkijat ovat kehittäneet uudenlaisen natrium-ilma-polttokennon, joka voi varastoida yli kolme kertaa enemmän energiaa painoyksikköä kohden kuin nykyiset litiumioniakut. Tämä läpimurto voi mahdollistaa sähkökäyttöiset lyhyen matkan lennot, ja lisäksi tarjota kevyen ja ympäristöystävällisen energiaratkaisun myös junille, laivoille ja raskaalle liikenteelle.

Litium-metalliakut ovat pitkään olleet yksi lupaavimmista teknologioista, jotka voisivat mullistaa energian varastoinnin niin sähköautoissa kuin uusiutuvan energian järjestelmissä. Nyt Korean yliopiston (Korea University, KU) ja Seoul National Universityn tutkijat ovat ottaneet merkittävän askeleen eteenpäin kehittämällä uuden elektrolyyttiadditiivin, joka parantaa huomattavasti litium-metalliakkujen tehokkuutta, käyttöikää ja turvallisuutta.

Teollisen esineiden internetin (Industrial IoT, IIoT) nopeasti kehittyvässä maailmassa tekoälyyn perustuva päätöksenteko operatiivisissa teknologioissa (OT) on luonut tunteen paremmasta hallinnasta, nopeammasta reagoinnista ja ennakoivasta tehokkuudesta. Tämä tunne kontrollista voi kuitenkin olla vaarallinen harha, kirjoittaa Check Point Softwaren globaalien ratkaisujen arkkitehtuureista vastaava Antoinette Hodes.

Anthropic on julkaissut uudet Claude 4 -sukupolven mallit ja ne ovat nyt saatavilla Amazon Bedrockissa. Claude Opus 4 ja Claude Sonnet 4 -mallien painopiste on erityisesti ohjelmoinnissa, pitkäjänteisessä päättelyssä ja tekoälyagenttien tukemisessa – ja niiden suorituskyky koodauksen tehtävissä on tällä hetkellä markkinoiden kärkeä.

Samsungin uusi Galaxy S25 Edge rikkoo muotoilun rajoja, mutta ohuus tuo mukanaan myös merkittäviä kompromisseja. S-sarjan ohuin laite on vain 5,8 mm paksu ja painaa vain 163 grammaa, kaikkea ei voi saada samaan pakettiin.

Tampereella toimiva VLSI Solution on julkistanut uuden piirisarjan, joka yhdistää Linux-käyttöjärjestelmän, avoimen RISC-V-suorittimen ja reaaliaikaisen DSP-prosessorin samaan siruun. Uusi VSRVES01-piiri on suunniteltu erityisesti verkkoäänisovelluksiin ja IoT-laitteisiin, joissa tarvitaan sekä tehokasta signaalinkäsittelyä että joustavaa ohjelmistoalustaa.