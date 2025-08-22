Moni on pitänyt SSD-levyjä väistämättömänä voittajana tallennusmarkkinoilla, mutta tuore analyysi kertoo toista. Tom Coughlinin Digital Storage Technology Newsletter -raportti ennustaa, että HDD-kiintolevyjen kapasiteettitoimitukset kasvavat jyrkästi vuoteen 2030 saakka.
Vuoden 2025 ensimmäisellä neljänneksellä HDD-toimitukset laskivat määrällisesti 9,5 prosenttia edelliseen neljännekseen verrattuna (29,7 miljoonaa kappaletta). Myös eksatavuina mitattuna nähtiin 4,4 prosentin pudotus, ja liikevaihdot laskivat 8,4 prosenttia.
Silti pitkän aikavälin näkymä on positiivinen: raportin mukaan kokonaiskapasiteetti toimitetuissa kiintolevyissä kasvaa jyrkästi vuoteen 2030 asti, vaikka yksikkömyynti ei kasvaisikaan samassa suhteessa. Tämä johtuu siitä, että yhä suurempi osa toimituksista on massakapasiteetin 3,5-tuumaisia levyjä, joiden tallennustiheys nousee vuosi vuodelta.
Tämän vuoden ensimmäisellä neljänneksellä Western Digital kasvatti osuutensa 42 prosenttiin ja toimitti markkinoille 179,8 eksatavun verran HDD-levyjä. Seagate jäi hieman jälkeen 40 prosentin osuudella ja kolmas peluri markkinoilla on Toshiba, jonka markkinaosuus oli 18 prosenttia.
Hinnat nousivat neljänneksessä keskimäärin 4,9 prosenttia. Keskimääräinen myyntihinta (ASP) on nyt korkeampi kuin vuoden 1998 lopussa. Tämä osoittaa, että suurikapasiteettiset levyt dominoivat markkinaa.
Vaikka SSD-levyt ovat vallanneet PC- ja kannettavapuolta, datakeskuksissa HDD:t pitävät pintansa. Arkistointi- ja kylmädata vaativat valtavia kapasiteetteja edullisella hinnalla, jossa HDD edelleen päihittää SSD:n. Raportissa todetaan, ettei SSD-levyillä ole näkyvissä merkittävää roolia HDD:n syrjäyttäjänä suuren kapasiteetin tallennuksessa ainakaan vuoteen 2030 mennessä.