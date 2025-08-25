Sähkökeskukset ovat kiinteistöjen sähköjärjestelmien hermokeskus, ja niiden turvallisuus vaikuttaa koko rakennuksen toimintaan. Kansainvälinen IEC 61439 -standardi asettaa tiukat vaatimukset sähkökeskusten rakenteelle ja testaukselle, mutta Suomessa sen noudattaminen on edelleen vapaaehtoista.
IEC 61439 -sarja julkaistiin ensimmäisen kerran vuonna 2009, ja sen uusin päivitys on vuodelta 2020. Standardi määrittelee muun muassa, miten sähkökeskusten tulee kestää lämpenemistä, oikosulkuja ja virtapiikkejä sekä millaisia suojausluokkia (IP-luokituksia) on noudatettava.
- Meillä ei ole tarkkaa tietoa, miksi IEC 61439 ei sisälly Tukesin ylläpitämään sähköturvallisuusstandardien listaukseen. Asiaa olisi varmasti syytä tiedustella Tukesilta”, sanoo Eatonin myyntipäällikkö Marko Mikkonen.
Sähkökeskusten laadusta ei ole kattavaa dataa, mutta sekä Montosen että Rittalin tuotepäällikkö Sanna Boginskin mukaan Suomessa on perinteisesti rakennettu keskukset ammattitaidolla.
- Toistaiseksi Suomessa on tehty keskukset hyvin, mutta aika ajoin uutisoidaan esimerkiksi sähköpaloista, jotka ovat alkaneet sähkökeskuksesta tai sen läheltä. Standardin käyttöä vaatimalla voitaisiin varmistaa, että laatu pysyy jatkossakin korkealla tasolla, asiantuntijat arvioivat.
Eroja on myös eri kiinteistötyyppien välillä. - Tuotantolaitoksissa asiat ovat yleensä paremmin, sillä siellä käytön johtajat vastaavat sähkölaitteistoista ja tarkastuksia tehdään määräajoin. Asuinkiinteistöissä kustannustekijät painavat usein enemmän, mikä voi näkyä myös keskusten laadussa, Mikkonen lisää.
Energiamurros kasvattaa vaatimuksia sähkökeskuksille, kun kiinteistöihin liitetään aurinkosähköjärjestelmiä, akkuvarastoja ja sähköautojen latauspisteitä.
- Jokainen, joka rakentaa nyt sähkökeskuksen, haluaa varmistua, että se toimii myös kymmenen vuoden päästä – vaikka maailma olisi silloin hyvin erilainen. Standardien noudattaminen pienentää riskiä, että ratkaisut vanhenisivat ennen aikojaan, Boginski sanoo.
Myös uudet teknologiat vaikuttavat. Tekoälyn käytön yleistyminen tuo sähköverkolle sahaavan kuorman. Virtapiikit voivat hetkellisesti tuottaa hukkalämpöä ja sen jälkeen kuorma voi laskea nopeasti. IEC 61439 huomioi myös tällaiset tilanteet.
Sähkökeskusten teknisen käyttöiän odotetaan olevan jopa 40 vuotta. Huolellisesti suunniteltu ja standardien mukainen keskus on pitkäikäinen ja kokonaiskustannuksiltaan edullisempi. - Jos sähköpääkeskus pettää suuressa tuotantolaitoksessa, tuotannon seisokki voi maksaa miljoonan tunnissa. Suunnittelun lisäksi ennakoiva huolto ja kunnossapito ovat avainasemassa, Mikkonen muistuttaa.
Boginski puolestaan painottaa investoinnin turvaamista. - Kun valitaan ratkaisuja, joiden laatu on todistettu myös standardien kautta, saavutetaan merkittäviä kustannussäästöjä ja parannetaan kiinteistön turvallisuutta.